Dijital Risale-i Nur ilanatı Şanlıurfa'da

Risale-i Nur Külliyatı reklamları şimdi de Bediüzzaman’a ev sahipliği yapmış Şanlıurfa’yı süslüyor.

Risale-i Nur Külliyatı tanıtım reklâmları Adana, Kütahya, Kahramanmaraş ve Çorum’dan sonra Şanlıurfa ve Burdur caddelerini süslüyor. Yeni Asya Gazetesi Şanlıurfa Temsilcisi Nihat Çiçek, “Risale-i Nur tanıtımlarının Anadolu’nun her beldesinde yapılması gerekir” dedi.

Adana, Kütahya, Kahramanmaraş ve Çorum’dan sonra Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin vefatına ev sahipliği yapmış ve ilk defnedildiği yer olan Şanlıurfa’yı da Risale-i Nur Külliyatı’nın tanıtım reklâmları süslüyor. Şanlıurfa’da dört adet dev ekranda bir ay süreyle Risale-i Nur ve gazetemizin tanıtımın yapılacağını belirten Yeni Asya Gazetesi Şanlıurfa Temsilcisi Nihat Çiçek, “Gazetemizin 2017 yılını Risale-i Nur yılı ilân edilmesi görüşünden sonra bir çok ilde olduğu gibi Şanlıurfa’da da çok etkili olduğuna inandığımız Külliyat reklâmları hazırladık. Şanlıurfa Merkez Belediye önü, Abide civarı, Karaköprü ve Diyarbakır yolu üzerinde bulunan dev LED ekranlarında on beş saniyelik görüntü ile Risale-i Nur ve gazetemizin tanıtım reklâmları bir ay süreyle günde 1000 defa gösterilecek. Toplumumuz en fazla ihtiyaç duyduğu bir dönemde Risale-i Nurların tanıtımı çok anlamlı ve önemli, Risale-i Nur tanıtımlarının Anadolu’nun her beldesinde yapılması gerekir. Bugün insanlığın içerisinde bulunduğu sıkıntılar Risale-i Nur metodu ile aşılacaktır. Toplumumuz buna ekmek ve su kadar muhtaçtır, Risale-i Nurları anlamamız ve anlatmamız gereklidir” diye konuştu.

Şanlıurfa - Yeni Asya