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13 NİSAN 2017 PERŞEMBE - YIL: 48

Dikilen ağaçlar susuzluktan kurudu

12 Nisan 2017, Çarşamba 23:53
Açılışı 26 Ağustos 2016'da gerçekleşen Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve köprünün devamındaki Kuzey Marmara Otoyolu projesi'ndeki ağaçlandırma çalışmaları sürüyor.

Yol boyunca bazı kesimlerde yer yer ağaç dikimleri, hatıra ormanları için fidan dikimleri sürerken, dikilen bazı ağaçların da kuruduğu görülüyor. Yol nedeniyle karşıdan karşıya geçemeyen yaban hayvanlarını düşünülerek yapılan ekolojik köprü ise adeta toprak bir yolu andırıyor.

Ulaştırma Haberleşme ve Denizcilik Bakanı Ahmet Arslan, Yavuz Sultan Köprüsü'nün açılışı öncesi köprüde incelemelerde bulunurken, "Orman ve Su İşleri Bakanlığımız ile birlikte süreci başından itibaren titiz bir şekilde takip ederek yaklaşık 300 bin ağaç Orman Genel Müdürlüğümüz tarafından başka yerlere aktarılmıştır. Buna karşılık bu projede şu an 2 buçuk milyon ağaç dikmiş durumdayız. Ancak günde 10 bin ağaç daha dikiyoruz ki bununla birlikte bu projede 5 milyon 100 bin ağaç dikeceğiz. Yani buradan başka yere aktarılan ağaçların yaklaşık 17-18 katı ağaç dikilecektir" demişti.

Projenin yüklenicisi İçtaş Astaldi Konsorsiyumu (ICA)'na göre, ağaçlandırma çalışmaları hızla devam ediyor. Firmanın paylaştığı bilgilere göre yalnızca 2017 kış döneminde dikilen ağaç sayısı 604 bin, dikmeyi planladıkları toplam ağaç ve bitki sayısı ise 5 milyon 100 bin.

DİKİLEN AĞAÇLAR KURUMUŞ

Geniş toprak kitlelerinin eşlik ettiği yol boyunca bazı kesimlerde yer yer ağaç dikimlerinin yapıldığı görülse de dikilen ağaçların bir kısmı susuzluktan kurumuş durumda. Yol boyunca tel örgülerle çevrilen bazı alanlarda ise şahıslar adına hatıra ormanlarının oluşturulması için fidanlar dikilmiş.

HAYVANLAR İÇİN YAPILAN EKOLOJİK KÖPRÜ TOPRAK YOL GİBİ

Yol nedeniyle karşıdan karşıya geçemeyen yaban hayvanlarını düşünülerek yapılan ekolojik köprü ise adeta toprak bir yolu andırıyor. Avrupa yakası E-2 kısmının Fenertepe vahşi yaşam alanına denk gelen bölgede yer alan köprünün yanı sıra çevresindeki bölge de çorak görünümü ile dikkat çekiyor.

ICA: HEDEFİMİZ 5 MİLYON 100 BİN AĞAÇ VE BİTKİ

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu projesinin yürütücüsü İçtaş Astaldi konsorsiyumu ICA: “2013 yılından bu yana 3 milyon 100 bin adet ağaç ve bitkiyi doğaya kazandıran ICA, dikilen toplam ağaç ve bitki sayısını 5 milyon 100 bine çıkarmayı hedefliyor. Yalnızca 2017 kış döneminde dikilen ağaç sayısı ise 604 binö yanıtını verdi. . Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile ağaçlandırma alanında protokol imzaladıklarını vurgulayan ICA yetkilileri, Ağva'dan Çatalca'ya, Kanlıca'dan Kemerburgaz'a kadar Bakanlığın gösterdiği İstanbul il sınırları dahilinde ve Kuzey Çevre Otoyolu güzergahında farklı türleri içeren ağaçlandırma çalışmalarının devam ettiğini söylediler.

"KURUYAN AĞAÇLAR YENİLERİ İLE DEĞİŞTİRİLİYOR"

Geçtiğimiz yıl sonunda viyadük altlarının da ağaçlandırılmaya başladığını ve ilk adımı öğrencilerin katılımı ile yaptıklarını hatırlatan ICA'dan bir yetkili, “Ağaçlandırma çalışmalarına 2017 yılında da devam edecek. Nisan ayı sonunda viyadük altlarında ağaçlandırma töreni yapılması planlanıyor. Gerek yapımının her aşamasında gerekse işletme döneminde büyük bir özen ile planlı olarak yapılan ve tüm maliyetleri ICA tarafından karşılanan peyzaj ve ağaçlandırma çalışmalarının sürekliliğini korumak için baharın gelmesi ile rutin bakımlar gerçekleştiriliyor. Kuruyan ağaçlar yenileri ile değiştiriliyor. Yeni dikimlerin yanında bakım çalışmaları da yoğunlaşarak devam ediyor."

DHA

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