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Dikkat: '15. kattan düşme' şiddetini yaşamayın

11 Haziran 2017, Pazar 13:45
Türkiye'de, son 10 yılda sürücülere 17 milyar 879 milyon 281 bin 233 liralık, toplam 105 milyon 320 bin 342 trafik cezası verildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) istatistik verilerindeki bilgilere göre, ülkede 2007'den 2016 sonuna kadar polis sorumluluk bölgesinde trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, sürücülere 105 milyon 320 bin 342 trafik cezası kesildi.

Kural ihlali yapan sürücülere 10 yılda toplam 17 milyar 879 milyon 281 bin 233 lira para cezası işlemi uygulanırken, 7 milyon 845 bin 301 araç da trafikten men edildi. 

Türkiye'de, bu 10 yıl içinde sürücülere en çok "hız sınırını aşmak"tan ceza verildi. Bunu sırasıyla "emniyet kemeri takmama", "seyir halindeyken cep telefonuyla konuşma" ve "alkollü araç kullanma" takip etti.

Kazaların ilk nedeni "aşırı hız"

Ulaşım ve trafik güvenliği konusunda çok sayıda akademik çalışması bulunan AKP Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, yaptığı açıklamada, sürücülerin yaptığı hataların en başında aşırı hızın geldiğini ifade ederek, "Aşırı hız, ölümlü ve yaralanmalı kazaların başlıca nedeni olarak karşımıza çıkmaktadır. 2006 yılında 1 milyon araca düşen ölü sayısı 379 iken, yapılan çalışmalar sonucunda 2015 yılında bu oran 191'e kadar düşürülmüştür." dedi.

Prof. Dr. Ilıcalı, 30 kilometre hızla giden araçta bulunanların trafik kazasındaki çarpışma sırasında 1. kattan düşme şiddetini, 90 kilometre hızla giden araçta bulunanların trafik kazasında 10. kattan düşme şiddetini, 110 kilometre hızla giden araçta bulunanların ise trafik kazasındaki çarpışma sırasında 15. kattan düşme şiddetini yaşadıklarını anlattı.

AA

Etiketler: trafik kazası, trafik cezası, egm
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  • yasin

    13.06.2017 11:22:56

    Hesapta bir yanlışlık yapmışım. Formülde m/sn cinsinden hesaplama yapılıyormuş. 90km/sa hız 25m/sn ediyor. Dolayısıyla yaklaşık 30 metreden düşmekle ulaşılabilir bir hız. Her kat 3 metreden 10.Kattan atlamak demektir.

  • yasin

    11.06.2017 14:06:37

    Her kat 4 metre olsa yaklaşık 100.kattan düşme hızı 90 km/sa olur. Bunun gibi yaklaşık 150.kattan düşme hızı 110 km/sa olur.

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