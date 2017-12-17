Dikkat: AKOM'dan İstanbul'a önemli uyarı!

İstanbul'da akşam ve gece saatlerinde 30-75 kilometre hıza ulaşan rüzgarla sağanak yağış bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, kentte bu akşam fırtına ile aralıklı yağmur öngörülüyor.

Gece saatlerinde hava sıcaklığının 11 dereceye düşmesi beklenirken, hızı 30-75 kilometreyi bulan rüzgarla metrekareye 10-20 kilogram yağış düşeceği tahmin ediliyor.

Ayrıca, hava sıcaklıklarının hafta başından itibaren hissedilir derecede azalarak, mevsim normalleri civarına gerilemesi öngörülüyor.

Pazartesi günü hava sıcaklığının 6-9 derece, parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu olması bekleniyor. Salı ve çarşamba günü de aralıklı yağmur öngörülüyor. Perşembe günü de hava sıcaklığının 2-5 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü de pazar günü öğleden sonra başlaması öngörülen sağanak için, ani sel, su baskını ve ulaşımda aksama uyarısında bulundu.