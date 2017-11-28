Dikkat: Asansörlerin yüzde 80’i tehlikeli

TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Sekreteri İbrahim M. Tataroğlu, İstanbul’daki asansörlerin “yüzde 80’inin tehlikeli” olduğu uyarısı yaptı.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Sekreteri İbrahim M. Tataroğlu, İstanbul’daki asansörlerin “yüzde 80’inin tehlikeli” olduğu uyarısı yaptı ve belediyeleri “asansör denetimleri konusunda sorumluluk almaya” çağırdı. Tataroğlu, 25 Kasım’da Esenyurt sınırları içerisinde bulunan bir binada yaşanan ve bir bebeğin hayatını kaybettiği asansör faciasıyla ilgili açıklamasında, “Esenyurt’taki kazada tam otomatik kapılı asansörün, kapıları açık iken hareket etmesi, kabin kapısı ve durak kapısının fiş-piriz ve kilit mekânizmaları emniyet devrelerine komple kısa devre (Şönt) yapıldığını gösteriyor; oysa, kapılardaki arızanın giderilmesi çok zor bir işlem değildir” dedi. Tataroğlu, “Bu emniyet devrelerinde meydana gelen arıza/arızalar giderilene kadar asansör kullanım dışı bırakılmalı, ilgili arıza/arızalar yetkili servis tarafından hızlı bir şekilde giderilmeli ve gerekli son kontroller yapılmalıdır. Bu asansörde de bu şekilde ilerletilebilen bir süreç olabilseydi bu feci kaza yaşanmayabilirdi.” ifadelerini kullandı.

Bilimsel, teknik proje ve uygulamalara gereksinimi var

Türkiye’deki asansörlerin büyük bölümünün risk altında olduğunu vurgulayan Tataroğlu, “Bu asansörlerin büyük bir kısmı da İstanbul`da bulunuyor. Odamızın bir kamusal denetim faaliyeti olarak yürüttüğü asansörlerin yıllık muayenelerinde bu güne kadar kontrol edilen asansörlerin yüzde 80’ini kusurlu ve tehlikeli olduğu ortaya çıktı” dedi ve açıklamasını şöyle sürdürdü: “Buraya İstanbul’da 8 büyük ilçede protokollerimiz olduğu ve bu ilçelerde kontrol yaptığımızı bu sayının da tahmini olarak İstanbul’ daki genel asansör sayısının yüzde 30’una tekabül edebileceğini belirtebiliriz. Asansörlerde bakım adı altında güvenlik donanımlarının devre dışı bırakılması, konfor şartlarının sağlanmaması, yetkisiz kişilerce bakım ve müdahale çalışmaları sonucu asansör kazalarının yaşandığı durumlar artık bilindik bir manzaradır. Güvenli, sağlıklı, çağdaş, planlı yapı ve kentlerin oluşumunda olduğu gibi asansör sistemlerinin de bilimsel, teknik proje ve uygulamalara gereksinimi vardır.”