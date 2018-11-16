Dikkat çeken rapor: Çöpte kaybolan servet

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası -TSKB- Ekonomik Araştırmalar tarafından hazırlanan, TSKB Bakış isimli rapor serisi ''Atıkta Değer Var'' başlıklı raporla devam ediyor.

TSKB Ekonomik Araştırmalar Yönetici Yardımcısı Dilara Ay Erişen tarafından hazırlanan “Atıkta Değer Var” başlıklı rapor, Türkiye’de sadece yerleşim birimlerinde bir yılda geri dönüştürülmeyen atık tutarının 1.5 milyar TL’nin üzerinde olmasına dikkati çekiyor. Tüm Değerlendirilebilir Atık Malzemeler Sanayicileri Derneği’nin (TÜDAM) Ağustos 2016’da yayınladığı, ‘Geri Dönüşüm Sektörü Teşvik Raporu’na göre Türkiye’de yalnızca yerleşim birimlerinde yılda yaklaşık 6 milyon ton geri dönüştürülebilir atık oluşuyor. Ekonomik değeri 1,5 milyar TL olan yaklaşık 5 milyon ton çöp ise toprağa gömülüyor. Öte yandan, Türkiye’de geri dönüştürülebilir atıkların toplanması ve gömülmesi için kamu kaynaklarından ek olarak yılda 750 milyon lira aktarılıyor.

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