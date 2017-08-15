Dikkat: İstanbul'a Meteoroloji'den önemli uyarı!

İstanbul'da yarın sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, bugün bulutlu havanın hakim olduğu kentte, sıcaklık 30 derece civarında seyrediyor.

İstanbul'da yarın saat 03.00'da başlaması beklenen sağanak, başta kuzey ilçeler olmak üzere tüm kentte gün boyunca etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da kuvvetli yağış beklendiğini duyurarak, yağışın yarın sabah 06:00-12:00 saatleri arasında etkili olmasının beklendiğini bildirdi.

"İstanbul'da yarın sabah saatlerinden itibaren görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların orta kuvvette ve yer yer kuvvetli (10-30 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, trafikte aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"

Gök gürültüsünün de eşlik edeceği sağanak, perşembe günü aralıklarla devam edecek.

Yağışa bağlı olarak hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına inmesi öngörülüyor.

Kentte, cuma günü ise parçalı bulutlu havanın hakim olması bekleniyor. Hafta sonunda ise İstanbul'da hava az bulutlu olacak ve sıcaklık mevsim normallerinde seyredecek.

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Meteoroloji'den Giresun'a kuvvetli yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Giresun çevrelerinde kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, kuvvetli yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım ve heyelan gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunularak, şöyle denildi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre Giresun çevresinde devam eden yağışların bugün etkili olmaya devam ederek kuvvetli olması beklendiğinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım,vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir"

AA - DHA