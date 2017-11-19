Dikkat: İstanbul için yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre, İstanbul'da yarın sabahtan itibaren hava sıcaklıklarının düşeceği ve kuvvetli yağış beklendiği uyarısında bulunuldu

Meteoroloji'nin son hava durumu tahminlerine göre, bugün Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Manisa çevrelerinde yağış bekleniyor. Son tahminlere göre, yağış beklenen yerlerde hava sıcaklığının da 4 dereceye kadar düşmesi tahmin ediliyor.

YAĞMUR VE KAR YAĞIŞI BEKLENEN YERLER

Yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye'nin güney ve batısı ile zamanla doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Manisa çevrelerinin yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak, Erzurum'un yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ve iç kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın: İç Anadolu'nun doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden, Marmara ve Kıyı Ege'de Kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bugün (Pazar) Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı bekleniyor.

HAVA SICAKLIKLARI AZALACAK MI?

Son hava durumu raporuna göre, hava sıcaklıklarının yağış alan yerlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor.

MARMARA VE KIYI EGE'DE RÜZGAR

Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı, doğu kesimlerde güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Bugün(Pazar) İç Anadolu'nun doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden, Marmara ve Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Yağışların bu akşam saatlerinden itibaren Aydın ve Muğla'nın kıyı ilçeleri (Kuşadası, Didim, Marmaris, Bodrum, Datça, Köyceğiz, Dalaman), yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli, Yalova, Bursa ve Balıkesir çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.