Dikkat: Kuraklık kapıda!

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yusuf Demir, Türkiye’deki su tüketiminde yaşanan artış ve israfla birlikte kuraklık riskinin kapıda olduğuna işaret etti.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yusuf Demir, 22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle bir açıklama yaptı. Prof. Dr. Demir, açıklamasında dünyada yaşanan su israfı ve kuraklık riskiyle ilgili uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Demir, her gün su yetersizliğinden 6 bin çocuğun öldüğünü, 2 milyarın üzerinde insanın yeterli ve kaliteli içme suyu bulamadığını belirtti. Gelecek 30 yıl içerisinde dünyanın yüzde 40’ından fazlasında su sıkıntısı yaşanacağının öngörüldüğünü vurgulayan Prof. Dr. Demir, “Son yıllarda ülkemizde de önemli sıkıntılar yaşanmakta, hızla kaynaklarımızın azlığı ve su tüketimindeki artış ve israflarla su fakirliğine doğru gitmekteyiz. Son birkaç yıldır ülkemize düşen yağış miktarı azalmakta, yağışın mevsimsel dağılımı da ciddî değişiklik göstermektedir. Özellikle bu değişim 2018 yılında daha ekstrem noktada devam etmektedir. Kuraklık riski hızla kapımızı çalmakta, mevcut doğal kaynaklarımız ve hidrolojik döngü zarar görmektedir. Bugünden başlayarak daha geç kalmadan alınması gereken tedbirler bulunmaktadır” dedi.

‘Kurumlar duyarlı değiller’

Konunun dünyada ve Türkiye’deki muhatabı olan kişi ve kurumların, olayın boyutunu ya yeteri kadar fark etmediklerini ya da konuya duyarlı olmadıklarını değerlendiren De- mir, “Birkaç afaki nutuk ve slogandan ileri gitmeyen göstermelik toplantı ve törenlerden başka yapılan önemli çalışmalar bulunmamakta veya yetersiz kalmaktadır. Kamuoyunun bilgilendirmesi ve toplumsal duyarlılık oluşturulması ihmal edilmektedir. Her birim kendi problemlerini çözecek palyatif çözümlerle günü kurtarma çabasındadır.” ifadelerini kullandı.

Su tasarrufu yapılması çağrısında bulunan Prof. Dr. Yusuf Demir, “Öncelikle bir kriz merkezi oluşturularak konunun muhatap ve uzmanları aracılığı ile kısa, orta ve uzun vadeli çözümler üretilmelidir. İlkokullardan başlayarak toplumun her kesiminde bir damla suyun bir hayat olduğu bilgi ve bilinçlendirmesi yapılmalıdır. Özellikle toplam kullanılan suyumuzun yüzde 74’ünü oluşturan tarımsal sulamada büyük israf bulunmakta.” ifadelerini kullandı.

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Ekolojik ayak izi ise, bir kimsenin tükettiği tabii kaynakların yeniden üretilmesi için ihtiyaç duyulan kara ve deniz sahasının ölçülmesidir ekolojik ayak izi.

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http://www.yeniasya.com.tr/gundem/karbon-ayak-izi-nedir-ve-bediuzzaman-said-nursi-nin-ayak-izi-ne-kadardir_371170