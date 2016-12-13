Dikkat: Meteoroloji'den denizlerde 'tam fırtına' uyarısı!

Antalya için aralıklarla sağanak, Bodrum-Kaş arasında fırtına, Kaş-Anamur arasında ise "tam fırtına" beklendiği uyarısında bulunuldu.

Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, havanın bugün Muğla genelinde parçalı bulutlu, Antalya sahil kesiminde aralıklı sağanak yağışlı, öğleden sonra parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor. Hava, Antalya'nın iç kesimleri ile Isparta ve Burdur geneli aralıklı yağmurlu, öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu geçecek. Hava sıcaklığı ise 2-4 derece azalacak.

Rüzgar kuzey yönlerden orta, öğleden sonra kuvvetli, akşam saatlerinden itibaren ise fırtına şeklinde esecek.

Denizlerde tam fırtına bekleniyor.

Bodrum-Kaş arasında denizde fırtına, Kaş-Anamur arasında ise "tam fırtına" bekleniyor. Rüzgar kuzeybatıdan 3-5, öğleden sonra Bodrum-Kaş arasında 6-8, Kaş-Anamur arasında akşam saatlerinden itibaren 6-8, gece saatlerinden itibaren 9-10 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1-2, öğleden sonra 3-5 metreyi bulacak.

Doğu ve Batı Karadeniz'de fırtına uyarısı

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde etkili olan soğuk hava ile kuzey ve doğu kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere kar yağışı devam edecek. Bölgenin kuzey iç ve batı kesimlerde fırtına etkili olacak.

Batı Karadeniz'de rüzgarın, sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 (60-75 kilometre/saat) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, yarın sabah etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Doğu Karadeniz'de ise rüzgarın, akşam saatlerinden sonra batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği, yarın öğlen etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Kar yağışı ve fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ilgililer ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli davranması gerekiyor.