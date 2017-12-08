Dikkat: Meteoroloji'den İstanbul'a uyarı!

Meteoroloji hafta sonu İstanbul'da fırtına beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Rüzgarın Marmara Bölgesi ve İstanbul'da yarın sabah saatlerinden sonra kuvvetini arttırarak güney ve güneybatı yönlerden (lodos) kuvvetli (40-60 km/saat); gece saatlerinden sonra ise yer yer fırtına şeklinde (60-90 km/saat) esmesi beklenmektedir" denildi. Rüzgarın pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklendiği kaydedilirken kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar ile soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi. DHA

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