Dikkat: Online olma telâşı kaza sebebi

Bayram tatili başladı.

Trafik kazalarının artış gösterdiği bayram tatili öncesinde araç kullanırken telefonlarını ellerinden bırakmayanlara uyarıda bulunan Anadolu Sağlık Merkezi’nden Uzman Psikolog Selin Karabulut, “Yaptıklarımızı dakika dakika paylaşıyoruz. Konum etiketliyoruz, her ânımızı fotoğraflıyoruz, anlık mesajlaşma uygulamaları ile sürekli yazışıyoruz. Bu gibi alışkanlıkları araç kullanırken de sürdürüyor ve güvenliğimizi tehlikeye atıyoruz” dedi. Karabulut, sürekli ulaşılabilir olma arzusuyla trafikte telefonla ilgilenmenin dikkati dağıtarak trafik kazası riskini ciddî şekilde arttıracağını hatırlattı.

Yol tarifi almak bile dikkati dağıtır

İnsanların artık işlerini de cep telefonlarından yazışarak halletmeye çalıştıklarını belirten Karabulut, “Yol tarifi almak veya acil bir konuşma için dikkatin dağılmasını göze almak o anda mantıklı görünüyor olabilir, ama aslında son derece tehlikeli bir davranıştır. Araç kullanırken telefonla ilgilenmek el, göz ve bacaklardaki koordinasyonun bozulmasına, dikkatin dağılmasına, dikkati sürdürmede güçlüğe, karar verme yetisinde zayıflamaya ve tereddüt gibi riski oldukça artıran etkilere neden olabilir” dedi.

Temelinde, kendini aşırı beğenme duygusu yatıyor

Karabulut, sürekli ulaşılabilir olma arzusu, sosyal medyadan uzak kalamama, trafikte geçen ‘sıkıcı’ zamanı telefonla ‘eğlenceli’ hale getirme telaşının yarattığı tehlikeye değinerek, “Hayatı tehlikeye atma noktasında bile sürdürülen bu davranışlar aslında narsisizm dediğimiz, temelde kendini aşırı beğenme duygusunun bir sonucu. Sosyal medya insanların kendini güçlü ve mutlu hissetmesini sağlayabiliyor. Sürekli ulaşılabilir olma arzusu da ‘hakimiyet bende’ ve ‘neyi nasıl istersem öyle yaparım’ gibi duyguları körüklüyor. Sonuç olarak insanların gerçek hayatta olmadığı gibi güçlü hissetmesini sağlayabilen sosyal medya birçok kişi için vazgeçilmez hale gelebiliyor” şeklinde konuştu.