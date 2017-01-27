Din görevlisi emeklisi, Nur Talebesi Celal Yıldız Hakk’a yürüdü

Salı günü akşam üzeri aniden nefesi kesilen ve kalp krizi geçiren Celal Yıldız, oğlu Said Yıldız’ın ilk müdahelesi ile ambulans gelene kadar nefes almaya devam etti. Hastanede 2 kez daha kalp krizi geçirince bütün müdahelelere rağmen kurtarılamadı. Cenazesi Salı günü ikindi namazı sonrası defin edildi. Cenazeye Ankara, İstanbul, Afyon gibi çevre ve uzak yerlerden çok sayıda katılım oldu.

Celal Yıldız 1946 yılında Uşak Kaşbelen Köyü’nde dünyaya geldi. İlkokulu Kaşbelen Köyü’nde okuduktan sonra Uşak Lisesi’nde bitirdi. Üniversiteyi Ankara İlahiyat Fakültesi’nde tamamladı. Üniversiteyi bitirdikten sonra Karahallı, Simav ve Uşak vaizliği yaptı. 1977 yılında Millî Eğitimde görev almaya başlayan Yıldız, Uşak İmam Hatip Lisesi’nde meslek dersleri verdi. Uşak İmam Hatip Lisesi’nde 1977 yılından itibaren öğretmen ve müdür baş yardımcılığı görevine devam ederken 1995 yılında emekli oldu. Uşak Belediye Başkanı Nurullah Çağan da dahil olmak üzere bir çok amir, memur konumunda öğrencisi bulunmaktadır.

Emeklilikten sonra yaşantısını Uşak Kaşbelen Köyü’nde devam ettiren Celal Yıldız, kendisini tamamen maneviyata adayarak bir çok Nur Talebesi yetiştirdi. Daha önceleri kahvehane köşelerinde Risale-i Nur sohbetlerine devam ederken daha sonra fedakârane davranışıyla evinin altında bulunan boş odaları ‘Medreset-üzZehra’ya çevirdi, orada haftanın 2 veya 3 günü sohbet yapılırdı. Daha sonra genç dimağların katılımıyla haftanın 6 günü dersanede, geriye kalan bir günü de ev derslerine gidilirdi ve bu geleneğe hâlâ devam ediliyor ve bir kişi de olsa sohbete devam ediliyor, bunun yanı sıra kişi sayısı hiç önemsenmiyor.

Biz ise kafası karışık genç bir grup olarak ders almaya değilde, (Celal Yıldız amcam olmasına rağmen) aksine muhalefet için sohbetlere katılmaya başladık. Aldığımız cevapları anlamasak bile bize kimse “Susun siz çocuksunuz, ne anlarsınız” yerine, anlaşılır bir dilde büyük bir insanla konuşur gibi anlattılar herşeyi. Çoğaldık çoğaldık iki oda bizi almamaya başladı. İki demlik çay ile iki tepsi bardak artık kişi sayısını siz hesaplayın. Ayrıca bu bir günlük birşey değil bu kalabalık hergün bu şekilde. Gençlerle düzenlenen kamplar, gençlerle yapılan piknikler, Isparta, Bursa ziyaretleri... Geleneksel yapılan büyük piknikler, kazanlarla pişen yemekler.... ve daha niceleri. İşin enterasan tarafıysa geleneksel pikniklerimiz hep bahar yapılır, sabahtan güneşli iken pikniğimizi yağan Rahmet damlaları sonlandırırdı. Kaşbelen’de ne zaman Nur Talebeleri piknik yapacak olsa artık köylü de yağmur yağacak gözüyle bakar olmuştu. Bu aktiviteler devam ederken Celal Yıldız, evinin yanına yeni ev yaptırdı ve bodrum katının büyük bir bölümünü yeni Medreset-üz Zehra olarak açtı. Uşak’a gelen yazarlarımız Kaşbelen Köyü’ne (eski adı Mende) uğramadan gitmezlerdi. Celal Yıldız, ömrünü Allah’a adadı, din görevlisi olarak geçirdiği ömrünün devamını köyde yaşarken yaptığı bu fedakârlık ve yetiştirdiği Nur Talebelerinin ılımlı davranışları herkesi etkiledi ve önce eleştirenler sonraları çayını içmek için koşturdular.

Elhamdülillah, bizim muhalefet gruptaki arkadaşlarımızın hepsi hakikî birer Nur Talebesi oldular ve başı sıkışan, birşey öğrenmek isteyen, kafasına soru takılan, hasta olan, aklınıza ne gelirse herkes Celal Hoca’ya sorar o da bildiklerini Risale-i Nur’dan, Kur’ân’dan en anlamlı şekilde cevap verir ve herkes de aldığı cevaptan memnun olurdu. Risale-i Nur hizmetlerini devam ettirir, başımıza bir şey gelirse bizi teselli eder öğüt verirdi.

Risale-i Nura tamamen hakim birisi idi. Ders okuyan gençler olunca, bir taraftan zikir yaparken açıklanması gereken yerleri açıklar sonra zikrine geri dönerdi. Ayrıca kendinin çok büyük muazzam bir kitaplığı da vardır. Her türlü İslâmî kitapları okumasına rağmen sohbetlerde Risale-i Nurun dışına çıkmaz, Nur hizmetine başka hiçbir şeyi karıştırmazdı. Elinden düşmeyen tesbihi, dilinden düşmeyen zikriydi onun yüzündeki nuru. Böyle bir kişiliğe sahip olan birisi olmasına rağmen, daha öncelerin de olduğu gibi 15 Temmuz olaylarında da şikâyet edildi. Ama dâvâsı belli olan birisi olduğu için kimse birşey yapamadı. O Üstadının yolunu izledi ve izlettirdi, belki fırtınalar esti yapraklar döküldü, bir avuç kaldı, ama o siperini terk etmedi. Son nefesini bu yolda harcadı.

Daha bir ay öncesinde Türkiye’de pazar sabahı kahvaltılı sohbetlerinde, Mehmet Zeybek Abimizin hazırladığı çiğ köfteli akşam derslerinde Uşak’a gelen Ali Ferşadoğlu’nun ve diğer yazarların sohbetlerinde beraberdik. Uzun bir izin sonunda vedalaşıp helâlleştik ve beni tekrar teselli ederek İsviçre’ye uğurladı. Hizmetlerime burda devam etmem için tavsiyede bulundu. Ayrılık zordu dersanemden, köyümden, ama bu ayrılık daha ağır oldu. Otururken birden yoğun bakıma girdiği mesajını aldım, daha onu okuyamadan vefat ettiği haberini aldım ve yerimden kalkamadım. Artık duâ etmekten başka elimizden birşey gelmiyordu. Anladım ki sancak İslâmiyetin sancağı birimiz bıraktı diye dağılmayacağız. O kutlu sancağı Celal Yıldız’ın biraktığı yerden alıp devam ettireceğiz. Ne düşmanlarımız sevinsin ne de dostlarımız üzülsün. Ne dersanemiz kapanacak ne de bu Nur hizmeti sekteye uğrayacak. Çünkü Allah bize yeter...

Ahmet Ünalan