Dış cephe kaplaması 'kaçak' çıktı

İzmir'de dün çıkan yangında iki kadının yaralı kurtulduğu 5 katlı otelin dış cephe kaplaması ve son katının kaçak olduğu, Konak Belediyesince 2015 yılında binaya ilişkin işlem yapıldığı, dava sürecinin devam ettiği belirlendi.

İzmir'de bir otelde çıkan ve 4 kişinin yaralandığı yangında hızla tutuşan dış cephe kaplaması ile otelin son katının kaçak olduğu, binanın yıkımına 2015 yılında kararı verildiği, konuyla ilgili dava sürecinin devam ettiği belirlendi.

Oteller Sokağı'nda bulunan 5 katlı otelde çıkan ve ikisi binadan atlayarak 4 kişinin yaralandığı yangınla ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ve Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Yangının hızla yayılmasına yol açtığı belirtilen cephe kaplamasıyla ilgili yapılan araştırmada binanın dış kaplaması ve sonradan ilave edilen son katının kaçak olduğu tespit edildi.

Konak Belediyesinden alınan bilgiye göre, 8 Ocak 2015'te yapılan denetimde ruhsata aykırı olarak binanın çatı katındaki terasların kapatılarak kat haline getirildiği, otele cephe kaplaması yapıldığı belirlendi.

Encümenin 19 Şubat 2015'te ruhsata aykırı yapılar için yıkım kararı verdiği binanın sahibi hakkında da suç duyurusunda bulunuldu.a

İzmir 7. Asliye Ceza Mahkemesi, sanığa 6 bin lira para cezası verirken, davalının karara itirazı sonrası dosyanın Bölge İdare Mahkemesinde görülmeye devam ettiği öğrenildi.

Malzeme yönetmeliğe aykırı

Öte yandan Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER) Başkan Yardımcısı Ertuğrul Şen, yaptığı açıklamada, yanan otelle ilgili yerinde inceleme yaptıklarını, elde edilen veriler incelendiğinde dış cephe kaplamasının yönetmeliğe uygun olmadığını gördüklerini ifade etti.

Kaplamanın bina dışındaki klima ünitelerini gizlemek için yapıldığını, bina ile cephe kaplaması arasında 40 cm'lik boşluk bırakıldığını aktaran Şen, şunları dile getirdi:

"Binanın dış cephesinde kullanılan malzeme estetik kaygılarla yapılmış yanıcı bir madde. Yanıcı malzemenin olması yangının hızını ve şiddetini artırmıştır. Bunu kullanmak yönetmeliğe aykırıdır. Yönetmelikle çok açık bir şekilde yanıcı malzeme kullanılamaz diyor. Öte yandan yaklaşık 40 cm'lik boşluk baca etkisi yapıyor. Yangın buradan gelen oksijenle büyümüştür."

"Turist olarak geldik"

Yangının çıkış noktası olduğu belirtilen 506 numaralı odada konaklayan S.S isimli erkek ile yan odada kalan ve yangın sırasında bulunduğu katın penceresinden atlayarak önce elektrik tellerine çarpan ardından yere düşerek yaralanan Belarus uyruklu Inna Vladimnova'nın ifadelerine başvuruldu.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Anafartalar Polis Merkezi Amirliğinde tanık sıfatıyla ifade veren S.S'nin şarja taktığı cep telefonunun bataryasının patlaması sonrası yatağının tutuştuğunu, buradan perdelere sıçrayan alevlerin odadaki eşyaları da etkilediğini, dış kaplamada kullanılan plastik uygulamanın alevlerin yayılmasını hızlandırdığını söylediği öğrenildi.

S.S'nin olay sırasında kendisini panik halinde dışarıya atarak canını zor kurtardığını söylediği de öğrenildi.

Yangın sırasında yan binaya geçmeye çalışırken park halindeki otomobilin üzerine düşerek yaralanan ve omurgasında kırıklar oluşan Meerym Jurushbek'in Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki ameliyatının başarılı geçtiği bildirildi.

Olay

Konak ilçesi Basmane semtinde 1268 sokakta bir otelde çıkarak hızla yayılan yangında mahsur kalarak pencereye çıkan, alevlerden kaçmak isterken sokağa düşen 2 kadın ile itfaiye sepetiyle kurtarılan 2 kişi yaralanmıştı.