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7 ŞUBAT 2017 SALI - YIL: 47

DİSK Başkanının, Cumhurbaşkanına hakaret davası düştü

07 Şubat 2017, Salı 18:23
Suruç'taki terör saldırısı üzerine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla DİSK Genel Başkanı Kani Beko ve açıklamayı haberleştiren kapatılan Zaman Gazetesi eski Yazı İşleri Müdürü Harun Reşit Çümen'in yargılandığı davanın düşürülmesine karar verildi.

Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanık Kani Beko ve tarafların avukatları hazır bulundu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Murat İlvan, sanıklardan Harun Reşit Çümen hakkında şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, Çümen'in cezalandırılmasını talep etti. 

Duruşmada son sözü sorulan Kani Beko, ''Söz konusu beyanlarım hakaret etme kasıt ve iradesi ile sarf edilmiş olmadığından, unsurları itibarıyla oluşmayan suçtan beraatımı istiyorum.'' dedi. 

Hakim Aşkın Kocamanoğlu, Beko ve Çümen hakkında açılan kamu davasının ''soruşturma veya kovuşturma şartının gerçekleşemeyeceğinden'' düşürülmesine karar verdi. 

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcıvekili İdris Kurt tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli DİSK Genel Başkanı Kani Beko'nun, 20 Temmuz 2015'te Suruç'ta meydana gelen bombalı terör saldırısıyla ilgili olay yerinde açıklama yaptığı belirtildi. 

Beko'nun açıklamasına yer verilen iddianamede, bu beyanların kapatılan Zaman gazetesinin 22 Temmuz 2015 tarihli nüshasında haberleştirildiği ifade edildi. 

Haberin veriliş şekli itibarıyla şüpheli Beko'nun yaptığı açıklamada, açıkça Cumhurbaşkanına hakaret içermesine rağmen beyanın ilgili eser sahibi tarafından onaylanıp, paylaşıldığı aktarılan iddianamede, bu sebeple beyan sahibi şüpheli Beko ile beyanı haberleştiren eser sahibi olan şüpheli Çümen'in de atılı suçu işlediği kaydedildi. 

İddianamede, şüpheliler Beko ile Çümen'in ''Cumhurbaşkanına hakaret'' suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları isteniyordu. 

DHA

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