Diyadin Kanyonu dev buz sarkıtlarıyla ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bulunan Diyadin Kanyonu, etrafını kaplayan beyaz örtü ve dev buz sarkıtlarıyla dikkati çekiyor.

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bulunan Diyadin Kanyonu, etrafını kaplayan beyaz örtü ve dev buz sarkıtlarıyla dikkatleri çekiyor. Şehir merkezine 50 kilometre uzaklıktaki Diyadin ilçesinin kent merkezinde yer alan kanyon, beyazlar içindeki görsel güzelliklerini ziyaretçilerine sunuyor. "Doğu'nun Ihlara Vadisi" olarak da adlandırılan Diyadin Kanyonu, oluşan 30 metrelik buz sarkıtları ve üzerini örten beyaz örtüsüyle görenleri hayran bırakıyor. *** AA

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