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10 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Diyarbakır'da 11 sığınak ve 115 kilogram esrar ele geçirildi

06 Nisan 2017, Perşembe 21:16
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda, 11 sığınak ve bir barınakta çok sayıda silah, mühimmat, el yapımı patlayıcı düzeneği ile 115 kilogram esrar ele geçirildi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen "Bayrak-46 Uzman Jandarma Çavuş Vedat Aykut Müşterek Operasyonu"nda, 11 sığınak ve bir barınakta çok sayıda silah, mühimmat, el yapımı patlayıcı düzeneği ile 115 kilogram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Lice ilçesi güney kırsalında barınan ve aralarında üst düzey örgüt yöneticilerin de bulunduğu değerlendirilen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, teröristlere ait silah ve mühimmatın ele geçirilmesi, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu ve bunları gizleyenlerin bulunması, bölgedeki yerleşim yerlerinde tespit edilen işbirlikçiler ve aranan şahısların yakalanması amacıyla 5 Nisan'da saat 22.00'den itibaren başlatılan "Bayrak-46 Uzman Jandarma Çavuş Vedat Aykut Müşterek Operasyonu"nun devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, operasyonda, teröristlerce kullanılan 11 sığınak, 1 barınak ile muhtelif arazide 6 Nisan saat 17.00 itibarıyla, 2 M-16 piyade tüfeği, 28 kalaşnikof piyade tüfeği, keskin nişancı tüfeği, 5 makineli tabanca, 7 tabanca, 5 keskin nişancı dürbünü, 2 gündüz görüş dürbünü, holografik nişan aleti, 7 RPG-7 roketatar, 15 RPG-7 mühimmatı, 4 RPG-7 sevk fişeği, 12,7 milimetrelik 70 uçaksavar mühimmatı, 6 bin 500 muhtelif fişek, 71 muhtelif şarjör, İncil, 3 büyük telsiz, 6 el telsizi, 17 el bombası, 23 takım terörist kıyafeti, 45 çift ayakkabı, 2 kamera, lazer yazıcı ile çok sayıda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildiği bildirildi.

Sığınak ve barınağın kullanılmaz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, içerisinde bulunan yaşam ve giyim malzemelerinin cumhuriyet savcılığının talimatıyla yerinde imha edildiği aktarıldı.

Operasyonda, teröristlerce 730 kilogram amonyum nitrat ve alüminyum tozu kullanılarak hazırlanmış 16 el yapımı patlayıcı düzeneği, oksijen tüpü ve 10 mutfak tüpünün tahrip edildiği ve narko terör kapsamında 115 kilogram kubar esrarın ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, ele geçirilen silah, mühimmat, araç ile uyuşturucunun cumhuriyet savcısının talimatıyla muhafaza altına alındığı vurgulandı.

AA

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