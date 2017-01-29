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29 OCAK 2017 PAZAR - YIL: 47

Diyarbakır'da 2016 yılında 1 milyon kişinin GBT sorgusu yapıldı

29 Ocak 2017, Pazar 12:52
Diyarbakır Valiliği, jandarma ve polis ekiplerinin oluşturduğu kontrol noktalarında, 2016 yılında bir milyon kişinin Genel Bilgi Toplama sorgulamasından (GBT) geçirildiğini, bu kişilerden çeşitli nedenlerle aranan 16 bin 266'sının gözaltına alındığını açıkladı. Valilik, aynı dönemde sorgusu yapılan 3 milyon 193 bin 600 araçtan 2 bin 115'inin de trafikten men edildiğini belirtti.

Diyarbakır Valiliği, jandarma ve polis ekipleri tarafından kent merkezi ve ilçelerde kurulan kontrol noktalarında 2016 yılı içerisinde yapılan çalışmaların sonucunu açıkladı. Halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması ile asayiş ortamının tesisi adına yürütülen çalışmalar kapsamında yapılan yol uygulamalarına devam edildiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 2016 yılı içerisinde 47’si daimi, 77’si geçici olmak üzere toplam 124 yol kontrol noktasında yapılan kontrollerde; 495 asayiş, 109 terör, 235 kaçakçılık, bin 679 askeri olmak üzere toplam 2 bin 518 şahıs yakalanmış, bu şahıslardan 293’ü tutuklanmıştır. Uygulamalar kapsamında İl Emniyet Müdürlüğümüze ait 26 ayrı uygulama noktasında 2016 yılı içerisinde 976 bin 750 şahsın GBT sorgulaması yapılmış ve çeşitli suçlardan aranması olduğu anlaşılan 13 bin 748 kişi yakalanmıştır. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 3 milyon 193 bin 600 aracın sorgusu yapılmış ve kusurlu olduğu anlaşılan 2 bin 115 araç trafikten men edilmiş, 67 bin 410 araca ise trafik idari para ceza uygulanmıştır. İlimizde 2016 yılı içerisinde yapılan uygulamalarda toplam 1 ton 23 kilo 377 gram kubar esrar, 63 kilo 829 gram esrar, 200 gram hintkeneviri, 60 gram eroin, 10 kök hint keneviri, 281 adet uyuşturucu hap, 35 gram kokain, 301 adet değişik çap ve markalarda silah, 60 adet dolu av tüfeği kartuşu, 45 adet şarjör, 899 adet fişek, 2 adet el yapımı patlayıcı, 359 bin 356 paket kaçak sigara, 270 adet kaçak içki, 3 ton 540 kilo kaçak tütün, 279 adet çeşitli elektronik cihaz, 3 adet çalıntı araç,13 adet gümrük kaçağı araç,11 adet çalıntı motosiklet, 4 adet kesici ve delici alet, 105 bin 480 lira nakit para, 7 adet bahis kuponu ile çok sayıda oyun kartı ve pulu ele geçirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz tarafından yapılan bu uygulamalarda yaklaşık 1 milyon kişinin GBT sorgulaması yapılmış ve bu kişilerden 16 bin 266 ‘sı yakalanmıştır. Halkımızın huzuru ve güvenliği için, suç ve suçluyla mücadele kapsamında yapılan yol kontrollerine bundan sonra da aynı titizlikle ve özveriyle devam edilecektir."

DHA

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