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14 ARALIK 2017 PERŞEMBE - YIL: 48

Diyarbakır'da 4 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı

14 Aralık 2017, Perşembe 10:12
Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenecek operasyonlar öncesi sivillerin zarar görmemesi amacıyla 4 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Diyarbakır Valiliği, Kulp ilçesi mülki sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek amacıyla operasyon düzenleneceğini açıkladı. Valilik, bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını, uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemelerini de ele geçirmek maksadıyla düzenlenecek operasyon ile ilgili şu açıklamayı yaptı.

"Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5 bin 442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince, belirtilen Kulp ilçesine bağlı olan Yaylak köyü ve Simetok, Derik ile Licikasim mezralarında 14 Aralık 2017 Perşembe günü saat 09.00´dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasaklanmıştır. Söz konusu yasağa uyulması, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır."

DHA

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