Diyarbakır'da büyük operasyon

Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı Keçiveren Köyü Ricit Deresi mevkiinde, sığınakta tespit edilen PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 3 terörist öldürüldü. Sığınakta silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Lice, Kocaköy ve Hazro ilçeleri kırsal alanındaki arama faaliyetlerinde ise 709 kilosu kubar, 2 ton 402 kilosu da toz olmak üzere toplam 3 ton 111 kilo esrar ele geçirildi.

Lice, Kulp, Hazro ve Silvan ilçeleri kırsalında 28 Kasım tarihinde başlayan operasyonla ilgili Diyarbakır Valiliği'nce yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şu bilgiler verildi:

"Diyarbakır ili Lice, Kulp, Hazro ve Silvan ilçeleri mülki sınırları içerisinde, 28 Kasım 2017 Salı günü saat 11.00'den itibaren icrasına başlanılan Bayrak-69 Şehit J.Uzm.Çvş. Gökhan Bayraktar operasyonu kapsamında, Kulp İlçesi Keçiveren Köyü Ricit Deresi mevkiindeki sığınak içerisinde tespit edilen bir grup bölücü terör örgütü mensubu ile 29 Kasım 2017 Çarşamba günü saat 15.00 sıralarında sağlanan temas neticesinde; 3 terörist, 3 kalaşnikof piyade tüfeği, 5 kalaşnikof şarjörü, 87 kalaşnikof fişeği, 2 sırt çantası, 1 araç telsizi, 1 ses kayıt cihazı, 4 kütüklük, 1 palaska ve çok sayıda örgütsel doküman ile birlikte ölü olarak etkisiz hale getirilmiştir. Söz konusu operasyon esnasında, ağaçlık, çalılık ve kayalık alanlara gizlenmiş 14 jelikan bidonlar içerisinde; 1 tabanca, 4 tabanca şarjörü, 20 adet 9 mm tabanca fişeği, 9 terörist kıyafeti, 4 çift ayakkabı, 1 hücum yeleği, 4 kütüklük, 250 metre elektrik kablosu, 156 pil, çok miktarda örgütsel doküman ile giyim ve yaşam malzemesi ele geçirilmiş, silah ve mühimmatlar muhafaza altına alınmış, diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir."

Aynı operasyonda narko-terörizmle mücadele çalışmaları kapsamında Hazro ilçesi kırsalında yapılan aramalarda, değeri 43 milyon 120 bin lira olan uyuşturucu maddesinin ele geçirildiği Valilik açıklamasında belirtildi.