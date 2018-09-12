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12 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Diyarbakır'da çok sayıda köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı

12 Eylül 2018, Çarşamba 17:29
Diyarbakır'ın Lice, Kulp, Silvan, Hazro ve Kocaköy ilçelerindeki 57 köy ve 60 mezrada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Lice, Kulp, Silvan, Hazro ve Kocaköy ilçeleri sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen PKK'lı teröristler ve iş birlikçilerinin etkisiz hale getirilmesi, bölgede teröristle tarafından

kullanılan sığınak, barınak, depo alanları ile uçaksavar mevzilerinin tahrip edilmesi ve malzemelerinin ele geçirilmesi amacıyla operasyon düzenleneceği kaydedildi.

Operasyon icra edilecek bölgede halkın can ve mal güvenliği için Lice'nin Zümrüt, Gürbeyli, Kıpçak, Damar, Sığınak, Çıralı, Kıyıköy, Dibekköy, Budak, Dallıca, Yolçatı, Tepe, Türeli, Ortaç, Kabakaya, Kutlu, Yalaza, Çavundur, Bağlan, Dolunay, Oyuklu, Arıklı, Serince, Çağdaş, Kayacık, Uçarı, Ziyaret

ve Esenler köyleri ile Guçik, Ahmetbey, Kola, Hasana, Navaladiriş, Dingil, Ayşe, Hacıhüseyin, Kuruca, Hevselbey, Kolbağı, Alataş, Sınır, Pınar, Beğendik, Hacıcemil, Bakanlar, Kalkanlı, Çaylarbaşı, Göçer, Kerpiçören, Çanak, Sağlam ve Esenli mezraları, Kulp'un Zeyrek, Güllük, Özbek, Kurudere,

Uygur, Karaağaç, Kamışlı, Bağcılar, Çukurca, Akbulak, Demirli, Düzce, Bayırköy, Temren, Güleç, Taşköprü, Barın köyleri ile Soldere, Maden, Dökmetepe, Yolugüzel, Gomanuri, Çay, Düzpelit, Yeşilce, Başçavuş, Havrik, Dolusalkım, Mutlu, Mezrimalaftü, Yenidam, Küçükbağcılar, Ortakuyu, Haruni,

Zükrütlü, Keçiveren, Y.Polat, A.Polat, Malaabdo, Karapınar, Mevik, Kuyucak mezraları, Silvan'ın Dolaplıdere, Dağcılar, Çaldere, Bayrambaşı köyleri ile Kayabağı, Ergeçidi, Üçdirek, Alakuşak, Kaso, Seydankara, Erkenciler mezraları, Hazro'nun Koçbaba, Mutluca, Çitlibahçe, Sarıerik, Gözebaşı ve

Ormankaya köyleri ile Şahgeldi ve Eldeğmez mezraları, Kocaköy'ün Boyunlu köyü ile Varlık ve Gökçe mezralarında saat 16.00'dan itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildiği açıklandı.

Söz konusu yasağa uyulmasının, vatandaşın can ve mal güvenliği yönünden önem taşıdığı belirtildi.

AA

Etiketler: diyarbakır, terörle mücadele, sokağa çıkma yasağı
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