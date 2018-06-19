Diyarbakır'da Emniyet Müdürlüğü binasına yapılan saldırının firari şüphelisi etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristlerden birinin kentte bulunan Emniyet Müdürlüğü ek binasına tünel kazılarak yapılan saldırının firari şüphelisi Hiva Yüksekbağ olduğu belirlendi.

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 7 Haziran'da etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristlerden birinin 11 Nisan 2017’de Bağlar ilçesinde bulunan Emniyet Müdürlüğü ek binasına tünel kazılarak yapılan saldırının firari şüphelisi Hiva Yüksekbağ olduğu belirlendi. Alınan bilgiye göre, Hani ilçesinde 7 Haziran'da gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin "Zınar Amed" kod adlı Hiva Yüksekbağ olduğu tespit edildi. 2 teröristin etkisiz hale getirildiği 7 Haziran'daki operasyonda M-16 piyade tüfeği, AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 8 şarjör, 3 el bombası ve el dürbünü ele geçirilmişti. Hiva Yüksekbağ, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, merkez Bağlar ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü ek binasına bitişik vaziyette bulunan apartmanın bodrum katından 30 metre kazdıkları tünele tuzakladıkları patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu biri polis, 3 emniyet personelinin şehit olduğu saldırıda firari şüpheli olarak aranıyordu. AA

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