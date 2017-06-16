Diyarbakır'da kırsal mahallelerde sokağa çıkma yasağı

Diyarbakır'ın Lice, Hazro ve Kocaköy ilçelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle 39 kırsal mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Lice, Hazro, Kocaköy ilçeleri kırsalında faaliyet yürüten, aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, bölgede teröristlerce kullanılan sığınak, barınak, depo alanları ve uçaksavar mevzilerinin tahrip edilmesi, malzemelerinin ele geçirilmesi amacıyla operasyon düzenleneceği belirtildi. Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması, sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, Lice ilçesine bağlı Damar, Zümrüt, Kıpçık, Çıralı, Sığınak, Kıyıköy, Dallıca, Budak, Türeli, Tepe, Yolçatı, Dibekköy, Çağdaş, Arıklı, Serince, Kayacık, Uçarı, Ziyaret, Ortaç, Yalaza, Bağlan, Esenler, Çavundur, Dolunay, Kabakaya, Kutlu ve Oyuklu, Hazro ilçesine bağlı Ormankaya, Çitlibahçe, Terdöken, Kırmataş, Kavaklıboğaz, Dadaş, Meşebağları, Koçbaba ve Sarıerik kırsal mahalleri ile bağlı mezraları, Kocaköy ilçesine bağlı Boyunlu, Gözebaşı ve Tepecik kırsal mahalleleri ile mezralarında saat 08.30'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağı ifade edilen açıklamada, yasağa uyulmasının vatandaşların can ve mal güvenliği bakımından önem taşıdığı kaydedildi. AA

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