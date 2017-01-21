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21 OCAK 2017 CUMARTESİ - YIL: 47

Dİyarbakır'da operasyon sona erdi

21 Ocak 2017, Cumartesi 16:21
DİYARBAKIR'ın Lice, Kulp, Silvan ve Hazro İlçesi arasında kalan dağlık ve ormanlık alanda başlatılan operasyon sona erdi.

Operasyonda, çok sayıda silah, mühimmat, yaşam malzemesi, el yapımı patlayıcı düzeneği ve bol miktarda uyuşturucu malzemesinin içerisinde bulunduğu 10 sığınak kullanılmaz hale getirildi. 1'i cezaevi firarisi olmak üzere 10 terör örgütü işbirlikçisi gözaltına alındı.

Lice, Kulp, Silvan ve Hazro ilçeleri arasında kalan bölgede faaliyet yürüten terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, örgütün kullandığı sığınakların tahrip edilmesi amacıyla 18 Ocak tarihinde başlatılan 'Bayrak 38 Şehit Uzman Kıdemli Çavuş Muhammed Said Çelik Operasyonu' sona erdi. Diyarbakır Valiliği, 3 gün süren operasyon ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Diyarbakır ili Lice, Kulp, Silvan ve Hazro ilçeleri arasında kalan dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla, 18 Ocak 2017 Çarşamba günü başlayan Bayrak-38 Şehit Uzm.J.l.Kd.Çvş. Muhammed Said Çelik Operasyonu 21 Ocak 2017 Cumartesi gecesi başarıyla tamamlanmıştır. İcra edilen operasyon kapsamında; 2 adet M-16 piyade tüfeği, 3 adet m-16 piyade tüfeği şarjörü, 4 adet ak-47 kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 120 adet m-16 piyade tüfeği fişeği, 70 adet ak-47 kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 1 adet 9 mm’lik tabanca şarjörü, 71 adet cam şişe içerisinde hazırlanmış konserve, 4 adet 12 kilogramlık mutfak tüpü, 4 adet piknik tüpü, 11 adet akü, bin 100 metre kablo ile yaklaşık 450 kilogram muhtelif yiyecek maddesi ile çok sayıda mutfak malzemesi ve tıbbi malzeme ele geçirilmiştir."Operasyon kapsamında 28 evde yapılan aramalarda, biri cezaevi firarisi olmak üzere 10 terör örgütü işbirlikçisinin gözaltına alındığı belirtilen valilik açıklamasında, çok sayıda silah, mühimmat ve uyuşturucu maddesinin ele geçirildiği ifade edilerek, şu görüşlere yerverildi:

"Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan adli arama kararına istinaden toplam (28) ev ve eklentilerinde adli arama faaliyeti icra edilmiş, 1'i cezaevi firarisi ile 9’u şüpheli bölücü terör örgütü işbirlikçisi olmak üzere toplam 10 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, bölücü terör örgütü mensuplarına ait 10 sığınak, 1 doğal mağara ile 9 malzeme depolama/yaşam alanı tespit edilmeyi müteakip kullanılamaz hale getirilmiş, teroristlerce amonyum nitrat ve alüminyum tozu kullanılarak tuzaklanmış 1 adet el yapımı düzeneği tespit edilmeyi müteakip Patlayıcı Madde İmha Timi marifetiyle yerinde tahrip edilmiştir. Narko-terörizmle mücadele kapsamında; 103 çuval ve 20 jelikan bidon içerisinde yaklaşık 2 bin 507 kilo toz, 437 kilo kubar esrar olmak üzere toplam 2 bin 944 kilo uyuşturucu madde ele geçirilmiş olup, ele geçirilen malzemeler Cumhuriyet Savcılığının talimatı gereğince muhafaza altına alınmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir."

 

DHA

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