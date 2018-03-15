Diyarbakır’da teröristlerin sığınağından çıktı

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik 10 Mart'ta başlatılan"Bayrak-79 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Seçkin Çil-2 Operasyonu" tamamlandı. Operasyonda teröristlerce kullanılan 8 doğal mağara, 14 sığınak ve 3 mevzi kullanılamaz hale getirilirken 3 takım gizleme özellikli terörist kıyafeti ile 2 terörist gizleme ağı dikkat çekti.

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda teröristlerce kullanılan 8 doğal mağara, 14 sığınak ve 3 mevzi kullanılamaz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Dicle ilçesi Kayıköy, Kırkpınar ve Kurşunlu köyleri kuzeyindeki Görüsedağı Tepe bölgesinde 10 Mart'ta başlayan "Bayrak-79 Şehit Jandarma Astsubay ÜstÇavuş Seçkin Çil-2 Operasyonu"nun dün tamamlandığı bildirildi.

Teröristlerce daha önce mağara girişine döşenen el yapımı patlayıcıya 13 Mart'ta saat 14.15 sıralarında temas edilmesi sonucu, 3 askerin şehit olduğu, 1'i ağır, 3'ü hafif 4 askerin yaralandığı hatırlatılan açıklamada, teröristlerce kullanılan 8 doğal mağara, 15 sığınak ve 3 mevzinin kullanılamaz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, operasyonda ele geçirilen malzemeler şöyle sıralandı:

"Sığınaklar, ağaçlık, çalılık ve kovuğu ile toprağa gömülü bidonlar içerisinde, RPG-7 roketatar, Bixi makineli piyade tüfeği, M-16 piyade tüfeği, 10 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 3 G-3 piyade tüfeği, HK-33 piyade tüfeği, mavzer tüfeği, 4 tabanca, 8 el bombası, 3 RPG-7 anti-tank mühimmatı, 2 RPG-7 anti-personel mühimmatı, 5 roketatar sevk fişeği, 3 bin 245 muhtelif fişek, 33 şarjör, elektrikli fünye, uzaktan komutalı mayın/el yapımı patlayıcı düzeneği, mayın/el yapımı patlayıcı düzeneği hazırlamakta kullanılan çok sayıda elektronik devre, 2 tabanca susturucusu, araç telsizi, el telsizi, ses kayıt cihazı, 4 el dürbünü, 18 takım terörist kıyafeti, 3 takım gizleme özellikli terörist kıyafeti, 2 terörist gizleme ağı, 130 kilogram amonyum nitrat, 12,5 litre mazot, 13 pil bloku, 264 pil, 275 metre elektrik kablosu, 3 sırt çantası, 51 tüp, küçük tip jeneratör, digital fotoğraf makinesi, rüzgar ölçer cihazı, makinalı tüfek çatal ayağı, şemsiye, biri 1 ton ikisi 500 litre kapasiteli olmak üzere toplam 3 su tankı, 190 kilogram un, 159 kilogram şeker, 130 kilogram bulgur, 121 kilogram kuru fasulye, 99 litre yağ, 82 kilogram zeytin, 77 kilogram peynir, 75 kilogram pirinç, 64 kilogram salça, 55 kilogram makarna, 50 kilogram nohut, 48 kilogram çay, 37 kilogram mercimek, 26 kilogram tuz, 25 kilogram kurutulmuş nane, 14 kilogram helva, 12 kilogram reçel, 10 kilogram kuru kahve, 5 kilogram pekmez, 12 lavaş ekmek, çok sayıda örgütsel kitap, doküman, yaşam ve giyim malzemesi."

Operasyon düzenlenen bölgede geçici olarak kurulan 3 yol kontrol noktasında 995 kişi ve 395 aracın sorgulamasının yapıldığı aktarılan açıklamada, operasyon bölgesindeki 7 konut ve eklentisinde arama yapıldığı ve göz altına alınan 7 şüpheli hakkında adli işlemlere başlandığı kaydedildi.