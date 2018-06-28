Diyarbakır'da yakıt yüklü tren raydan çıktı

Batman-Diyarbakır seferini yaptığı sırada raydan çıkan TCDD'ye ait yük treninde hasar meydana geldi.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde raydan çıkan yük treninde hasar oluştu. İlçeye bağlı Kervanpınar Mahallesi yakınlarında Batman-Diyarbakır seferini yapan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarına (TCDD) ait yakıt taşıyan yük treni, henüz belirlenemeyen nedenle raydan çıktı. Durumu fark eden makinist treni durdurdu. Yoldan çıkan ve hasar gören vagonları onarmak için TCDD ekiplerince çalışma başlatıldı. AA

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