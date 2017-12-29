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Diyarbakır'daki 725 lüks konutun yıkımına başlandı

29 Aralık 2017, Cuma 14:07
Merkez Sur ilçesinden geçen Dicle Nehri'ne hâkim tepede bulunan ve türkülere konu olan tarihi Kırklar Dağı'nda 6 yıl önce yapımına başlanan, daha sonra mahkeme kararı ile inşaatı durdurulan 725 konutun ilk etabının yıkımına başlandı.

Diyarbakır merkez Sur ilçesinde türkülere konu olan tarihi Kırklar Dağı'nda 6 yıl önce yapımına başlanan, sonra mahkemelik olan 725 lüks konutun ilk etabının yıkımına başlandı.

Sabah saatlerinde bölgeye giden Büyükşehir Belediyesi ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldıktan sonra iş makineleriyle bir bloğu yıkmaya başladı. Sur Belediyesi tarafından 2 gün önce inşaatı yapan Kırklardağı İnşaat Şirketi'ne gönderilen yazıda, 4 bloktaki 80 konutun tamamının 10 gün içinde yıkımının yapılması, aksi takdirde gerekli işlemin Belediye tarafından yapılacağı ve masrafların yüzde 20 fazlasıyla şirketten tahsil edileceği belirtilmişti.

Merkez Sur ilçesinden geçen Dicle Nehri'ne hâkim tepede bulunan ve türkülere konu olan tarihi Kırklar Dağı'nda 6 yıl önce yapımına başlanan, daha sonra mahkeme kararı ile inşaatı durdurulan 725 konutun ilk etabının yıkımına başlandı.

Bugün sabah saatlerinde Kırklar Dağı'na giden Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldıktan sonra, iş makineleriyle bir blokta yıkım işlemlerini başlattı. Yıkım işleminin yapıldığı blokların çevresine güvenlik şeridi çekilirker, konut sahiplerinin herhangi bir taşkınlık yapmaması için polis tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı.

İş makinesiyle yıkımına başlanan blokun, yıkım kararı verilen ilk parsel olduğu belirtilirken, yıkım işleminin birkaç gün süreceği öğrenildi. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan vekili Cumali Atilla da yıkımın yapıldığı bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Belediye yetkililerinden blokların yıkımı ile ilgili bilgi alan Atilla, hakkında konutların diğer bloklarında da inceleme yaptı.

DHA

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