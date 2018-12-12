"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 ARALIK 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Diyarbakır HDP il binasına operasyon: 35 PKK şüphelisine gözaltı

12 Aralık 2018, Çarşamba 20:23
Diyarbakır'da HDP il binasına düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK üyesi oldukları iddiasıyla 35 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince, "Silahlı Terör Örgütü Kurmak ve Yönetmek" suçlamasıyla tutuklu bulunduğu cezaevinde açlık grevi başlatan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'e destek bahanesiyle terör örgütünün talimatı doğrultusunda HDP il binasında açlık grevi yaptığı tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 35 şüpheli, silahlı terör örgütü üyeliği suçundan gözaltına alındı.

AA

Etiketler: Hdp, pkk, gözaltı
Okunma Sayısı: 118
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kılıçdaroğlu ve Akşener görüşmesi sona erdi: Güzel bir çalışma oldu

    Manisa'nın Soma ilçesindeki maden ocağından üzücü haber

    Bakan Akar: Türkiye'nin güneyinde terör koridoruna göz yummayız

    Mehmetçik Mardin'de gıda ve yakacak yardımı yaptı

    Fırat Kalkanı bölgesinde eş zamanlı bombalı saldırılar düzenlendi

    CHP ve İYİ Parti ittifakta anlaştı

    Merkel, Brexit anlaşmasının değiştirilmesine karşı çıktı

    BM Daimi Temsilcisi Haley de cinayetten Prens Selman'ı sorumlu tuttu

    KHK’lılardan pasaport başvurusu

    Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi dualarla uğurlandı...

    Batık kredi pazarı 41 milyara ulaştı

    'Günlük 3 saat 34 dakika televizyona gidiyor'

    Erdoğan ile Bahçeli 21 Kasım'dan sonra tekrar bir araya geldi

    Temsilcilerimiz son maçlarını yarın oynayacak

    Fransa İçişleri Bakanı: "Acil saldırı uyarısı" seviyesine geçtik

    660 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı

    Türk Kızılayı Derneği'nden 'kayyum' açıklaması

    'Üç lira ile ne yapılır?'

    'Fırat'ın doğusuna harekat birkaç gün içinde başlayacak'

    En Çok Okunanlar

    Genel

    KHK’lılardan pasaport başvurusu
    Ali FERŞADOĞLU

    7. Asrın Müceddidi Hz. Mevlânâ’dan Hz. Bediüzzaman’a
    Genel

    Adalet imanın gereğidir
    Mustafa ORAL

    Yunus (as) gibi balığın karnında
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Seçim savaş değil, hizmet yarışıdır
    Cevher İLHAN

    Asıl “fitne projesi”nin fişi çekilmeli…
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Çağımızda fetret durumu var mıdır?
    Sebahattin YAŞAR

    Utandım, utandım!
    Genel

    Üniversite hastaneleri krizde

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.