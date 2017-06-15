Diyarbakır Valiliği'nden ''sokağa çıkma yasağı'' açıklaması

Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı 25 kırsal mahallede terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon dolayısıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Kulp ilçesi kırsalında faaliyet yürüten, aralarında terör örgütü elebaşlarının da bulunduğu öngörülen PKK'lı teröristler ve iş birlikçilerinin etkisiz hale getirilmesi, bölgede teröristlerce kullanılan sığınak, barınak, depo alanları ve uçaksavar mevzilerinin tahrip edilmesi, malzemelerin ele geçirilmesi amacıyla operasyon düzenleneceği belirtildi. Operasyon icra edilecek bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması, vatandaşların zarar görmemesi amacıyla İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince ilçeye bağlı Yaylak, Ağıllı, Akdoruk, İslamköy, Dolun, Narlıca, Kaynakköy, Ağaçlı, Aşağı Elmalı, Çağlayan, Karpuzlu, Zeyrek, Güllük, Özbek, Kurudere, Karaağaç, Kamışlı, Çukurca, Demirli, Akbulak, Düzce, Temren, Güleç, Barın ve Taşköprü Mahalleleri ile mezralarında saat 05.00'ten itibaren ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağı ifade edilen açıklamada, söz konusu yasağa uyulmasının, vatandaşların can ve mal güvenliği yönünden önem taşıdığı kaydedildi. AA

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