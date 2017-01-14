Doğalgaz tankeri Çanakkale Boğazı'nı kapattı

Çanakkale Boğazı, doğalgaz yüklü Bermuda Adaları bayraklı 'LNG Bonny' adlı tankerin geçişi nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Nijerya'nın Bonny Limanı'ndan yüklediği sıvılaştırılmış doğalgazı (LNG) Marmara Ereğlisi'ne götüren, 299 metre uzunluğunda ve 115 bin 995 groston ağırlığındaki 'LNG Bonny' adlı tanker, bugün saat 08.00'de, Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Ardından tanker, saat 09.30'da Çanakkale önlerine ulaştı. Doğalgaz tankerinin geçişi sırasında güvenlik amacıyla, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-4' ve 'Kurtarma-10' römorkörleri refakat etti. Güvenlik amacıyla çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı'nın, geminin Marmara Denizi'ne çıkmasının ardından tekrar açılacağı bildirildi. DHA

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