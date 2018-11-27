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27 KASIM 2018 SALI - YIL: 49

Doğu Anadolu'da kar yağışı etkisini sürdürecek

27 Kasım 2018, Salı 12:21
Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzurum, Erzincan, Ağrı, Kars ve Iğdır'da, aralıklı kar yağışı bekleniyor.​

 

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Erzurum başta olmak üzere özellikle yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olduğu bölge genelinde, bugün havanın parçalı bulutlu geçeceği öngörüldü.

Gece saatlerine kadar Erzurum ve Erzincan çevreleri, öğle saatlerine kadar Ağrı geneli ile Kars ve Iğdır'ın batı kesimlerinde aralıklı kar yağışı, zamanla yağmur ve karla karışık yağmur görülecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile yer yer pus yaşanacak.

Bölge genelinde rüzgar güney ve güneybatı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Tunceli'de 5, Erzincan'da 2, Iğdır'da sıfır, sıfırın altında olmak üzere Erzurum ve Ağrı'da 3, Ardahan'da 6 ve Kars'ta 8 derece ölçüldü.

Gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklık, Tunceli'de 12, Erzincan'da 8, Erzurum ile Iğdır'da 6, Kars, Ağrı ve Ardahan'da 5 derece olacak.

Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları, Erzincan'daki Ergan'da 23, Kars'taki Sarıkamış'ta 22, Erzurum'daki Palandöken'de 20, Ardahan'daki Yalnızçam'da 3 santimetre ölçüldü.

Yetkililer, bölgede olumsuz hava koşulları sebebiyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkati ve tedbirli olmasını istedi.

AA

Etiketler: Doğu Anadolu
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