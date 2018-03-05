Doğu Anadolu'da ulaşıma kar ve tipi engeli

Erzurum, Ağrı ve Tunceli'de kar ve tipi nedeniyle 60 yerleşim birimiyle ulaşım sağlanamıyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki bazı illerde kar yağışı ve tipi yüzünden 60 mahalle ve köy yolu ulaşıma kapandı. Bölgede bir süredir aralıklarla etkili olan kar ve tipi, bazı kentlerde yaşamı olumsuz etkiledi. Olumsuz hava koşuları nedeniyle Erzurum'un kırsal kesimdeki 51 mahalle yolunda ulaşım yapılamıyor. Erzurum Büyükşehir Belediyesinde görevli personel ve araçlar, kapalı yolların açılması için karla mücadele çalışması gerçekleştiriyor. Ekipler ayrıca, kent genelindeki diğer mahalle yollarında kapanmaya ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yürütüyor. Ağrı'da da iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 7 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapalı yollarda karla mücadele çalışmasına devam eden İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolların kısa sürede tekrar ulaşıma açılmasını sağlamaya çalışıyor. Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde kar ve tipi nedeniyle 2 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Karayolları ekipleri, kapanan köy yollarının tekrar ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor. AA

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