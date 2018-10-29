Doğu Anadolu için buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Doğu Anadolu Bölgesinde gece beklenen sıcaklıkların minimum seviyeye düşmesiyle oluşabilecek buzlanmaya karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık, sabahın ilk saatleri ve akşam saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Tunceli'de 2, Iğdır ve Erzincan'da 1, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 6, Kars'ta 5, Ağrı'da 3, Erzurum'da 2 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek hava sıcaklığının ise Tunceli'de 19, Erzincan ve Iğdır'da 18, Ağrı'da 15, Kars ve Erzurum'da 14, Ardahan'da 10 derece olacağı kaydedildi.

Yetkililer, bölge genelinde gece beklenen sıcaklıkların minimum seviyeye düşmesi nedeniyle oluşabilecek buzlanmaya karşı sürücülerin, zirai don olaylarına karşı da çiftçilerin dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.