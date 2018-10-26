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26 EKİM 2018 CUMA - YIL: 49

Doğu Anadolu için kar ve buzlanma uyarısı

26 Ekim 2018, Cuma 11:11
Bölge genelinde özellikle yüksek kesimlerde gece saatlerinden bu yana devam eden karla karışık yağmur ve kar yağışı bugün de etkili olacak.

Doğu Anadolu Bölgesi genelinde özellikle yüksek kesimlerde gece saatlerinden itibaren etkili olan karla karışık yağmur ve kar yağışının bugün de etkisini sürdüreceği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün gece saatlerinden itibaren özellikle yüksek kesimlerdeki karla karışık yağmur ve kar yağışlı havanın etkili olduğu bölge genelinde bugün de hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Gece saatlerine kadar aralıklı yağış beklenen bölgede yağışlar genellikle yağmur, zamanla karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek.

Bölgede, gece ve yarın sabah saatlerinde ise buzlanma ve zirai don olayı ile yer yer sis ve pus öngörülüyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 4-6 derece altında seyredeceği bölgede rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette ya da kuvvetli esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da sıfır, Kars, Erzincan ve Erzurum'da 3, Ağrı'da 6 ve Iğdır'da 10 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek hava sıcaklığı ise Iğdır'da 14, Erzincan ve Ağrı'da 8, Kars'ta 6, Erzurum'da 5 ve Ardahan'da 4 derece olacak.

Bölgede, son 24 saatte metrekareye Erzurum'da 31,4, Ağrı'da 25, Ardahan'da 19,9, Kars'ta 12,8, Iğdır'da 5,7 ve Erzincan'da 5 kilogram yağış düştü.

Yetkililer, zirai don ve buzlanma olaylarına karşı çiftçiler, sürücüler ve ilgililerin tedbirli olmasını istedi.

AA

Etiketler: Doğu Anadolu, kar, sıcaklık
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