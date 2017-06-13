Doğu Anadolu için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji, Erzurum, Ardahan, Erzincan ve Kars'ta kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji, Doğu Anadolu Bölgesi'nde kuvvetli yağış ve rüzgara karşı uyardı. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Erzurum, Ardahan, Erzincan'ın doğusu ve Kars'ın batı kesimlerinde kuvvetli yağış görüleceği, yağış esnasında rüzgarın da güneybatıdan etkili olacağı tahmin ediliyor. Metrekareye 21 ila 50 kilogram yağış düşeceği öngörülen bölgede, rüzgarın saatte 30 ila 50 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Bölge genelinde yağış ve rüzgar nedeniyle oluşabilecek çatı uçması, ağaç, direk devrilmesi, soba, doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri, ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, dolu, yıldırım ve ulaşımında aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. AA

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