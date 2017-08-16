Doğu Anadolu'ya yağış uyarısı

Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak ve dolu etkili olacak.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, parçalı bulutlu bir havanın olacağı bölge genelinde öğlen saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor. Yağışların özellikle Erzurum Ardahan, Kars ve Ağrı çevrelerinde yer yer kuvvetli ve dolu şeklinde geçmesi tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları Iğdır ve Ağrı'da 19, Erzincan'da 20, Erzurum'da 17, Ardahan'da 11, Kars'ta 13 derece olarak ölçüldü. Günün en yüksek sıcaklıklarının ise Erzincan'da 33, Iğdır'da 32, Ağrı'da 29, Erzurum ve Kars'ta 28, Ardahan'da 25 derece olması öngörülüyor. AA

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