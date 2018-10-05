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5 EKİM 2018 CUMA - YIL: 49

Doğu Karadeniz'de yağmur hayatı olumsuz etkiledi

05 Ekim 2018, Cuma 09:53
Doğu Karadeniz'de aralıklarla etkili olan sağanak, sel ve heyelanlara neden oldu. Rize'de şelale taştı, yol ulaşıma kapandı. Artvin'de ise 2 ayrı noktada heyelan nedeniyle ulaşım kesildi.

Doğu Karadeniz'de yer yer metrekareye düşen yaklaşık 100 kilogram yağış, sel ve heyelanlara neden oldu. Trabzon'un Araklı ilçesinde Kaşıkçı deresi taştı, çevredeki bir cami ile ev ve bazı işyerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Trabzon- Bayburt karayolu Araklı ilçe geçişi heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. İlçede bazı köy ve mahalle yolları ile alt yapıda hasarlar oluştu.

RİZE'DE ŞELALE TAŞTI

Rize'de etkili olan sağanak nedeniyle derelerin su seviyeleri yükseldi. Çayeli ilçesi Köprübaşı köyünde yaklaşık 70 metreden dökülen Ağaran Şelalesi'nin debisi, şiddetli yağışların ardından arttı, şelaleden gelen suyun boşaldığı dere taşarak yolu ulaşıma kapattı.Rize'de Salarha, Güneysu ve İkizdere derelerinin su seviyeleri de yükseldi.

ARTVİN'DE HEYELAN

Artvin'de etkili olan sağanak, heyelana neden oldu. Artvin-Hopa karayolu Cankurtaran mevkii heyelan sonucu dün gece ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri gece boyu sürdürdüğü çalışma ile kapalı karayolunu ulaşıma açtı. Bölgede araç ulaşımı kontrollü olarak sağlanıyor.

Artvin-Şavşat karayolunun 37'nci kilometresi Prnalı mevkiinde dağdan kopan kaya kütleleri, karayolunun trafiğe kapanmasına neden oldu. Kapalı karayolunun ulaşıma açılması için Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı. Karayolunda çift yönlü uzun araç kuyrukları oluştu.

VALİ DOĞANAY: CAN VE MAL KAYBI YAŞANMADI

Artvin Valisi Ömer Doğanay, kentteki heyelanlarda can ve mal kaybının yaşanmadığını belirterek, "Artvin-Şavşat-Ardahan Karayolumuz yola düşen kayalar nedeniyle ulaşıma kapanmıştır. İlgili birimlere gerekli talimatlar verilmiştir. Karayolları ve İl Özel İdaremize ait ekiplerimiz yolun açılması için olay yerine giderek çalışmalara başlamıştır. Artvin’imiz ve özellikle bu yol zor bir coğrafya. Herhangi bir can ve mal kaybının olmaması sevindirici olmuştur. Gerekli çalışmaları başlattık. Yolumuz en kısa sürede trafiğe açılacaktır" dedi.

 

DHA

Etiketler: Doğu Karadeniz, sel, heyelan, Rize, Artvin, yağmur, Trabzon
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