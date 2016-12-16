Doğuda paletli araçlar bile yolda kalıyor

Muş'ta elektrik arızasını gidermek için araziye çıkan ve karda mahsur kalarak bir eve sığınan görevliler, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı

Van'da kar nedeniyle 291 köy ve 275 mezra, Bitlis'te 348 köy ve 294 mezra, Muş'ta 360 köy, Hakkari'de ise 333 köy ve mezra yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Ekipler, kapanan yolların açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Muş'ta elektrik arızasını gidermek için paletli araçla araziye çıkan Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekipleri, görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü merkeze bağlı Kumluca köyünde mahsur kaldı. Bir süre kurtarılmayı bekleyen ekipler daha sonra köydeki bir eve sığındı. VEDAŞ'ın iş makinesi operatörü Adem Çağlar, gazetecilere yaptığı açıklamada, ana hattaki arızayı gidermek için 5 kişilik ekiple 3 saat boyunca arazide çalıştıklarını anlattı. Çalışma sırasında araçlarının da arızalandığını dile getiren Çağlar, dondurucu soğuğa rağmen yürüyerek köy evine ulaştıklarını kaydetti. VEDAŞ ekipleri, İl Özel İdaresi görevlilerince yapılan yol açma çalışmasının ardından kent merkezine döndü. AA

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