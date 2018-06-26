Dolu beklentisi İstanbul'u alarma geçirdi!

İstanbul’da önümüzdeki saatlerde beklenen kuvvetli yağmur ve dolu yağışı nedeniyle Yeşilköy Havalimanı’nda kapalı otoparklar doldu. Havalimanında açık otoparkta boşluklar gözlemlenirken, bazı vatandaşlar ise doludan zarar görmemesi için araçlarının üstüne halı ve battaniye sererek önlem aldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağmur ve dolu yağışı uyarılarının ardından İstanbullular, araçlarını dolu yağışından korumak için kapalı otoparklara akın etti. Sürücüler, özellikle AVM'lerin kapalı otoparkları girişlerinde uzun kuyruklar oluşturdu. Özellikle Bakırköy'deki bir büyük AVM'nin otopark girişlerinde uzun kuyruklar oluştu. Bu kuyruklar, D-100 Karayolu'nu Veliefendi'den Sahilyolu'na bağlayan yola da taştı. Sürücüler, içeri girebilmek için uzun süre beklediler. Otoparka girenlerin çoğun 'dolu'dan kaçtıklarını söyledi. "DOLUDAN KAÇTIK" Bunlardan Kerim Kutlu, Meteoroloji'nin uyarısını dikkate aldıklarını belirterek, "Çocukları alışveriş merkezine bırakacağım. Doludan kaçmak için mümkün olduğunca erken gelmeye çalıştık. Normalde boş olması gerekirken bugün yoğunluk yaşanıyor" diye konuştu. Öte yandan, yapılan uyarılar nedeniyle İstanbul'da kapalı otoparklar dolup taşarken, bazı AVM'lerde ise neredeyse yer kalmadı. *** Tıklayınız: Beklenen sağanak yağış hakkında AKOM'dan yeni açıklama DHA

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