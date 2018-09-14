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14 EYLÜL 2018 CUMA - YIL: 49

Döviz bürosu gibi 'dilenci': Üzerinden Nepal Rupisi bile çıktı!

14 Eylül 2018, Cuma 15:20
İstanbul Pendik’te yakalanan yabancı uyruklu dilenci şaşırttı. Kurtköy Uluslararası Havalimanı’nda dilencilik yaptığı tespit edilen kişinin üzerinden döviz bürolarında bile bulunmayan on beş farklı birimde para çıktı.

Pendik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alınan Azeri uyruklu dilencinin üzerinden 2 Bin 500 Türk Lirasının yanında 530 Euro ve 421 Amerikan doları çıktı.

Bu paraların yanı sıra dilencinin üzerinde İran Riyali’nin yanında Suudi Arabistan Riyali, Katar Riyalı, Kuveyt Dinarı, Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi, Umman Sultanlığına ait Riyal ve Baisa olmak üzere altı Körfez ülkesinin parası bulundu. Körfez ülkelerine ait paralarla birlikte Lübnan Lirası ve Libya Dinarı'na da el kondu.

NEPAL PARASI BİLE VAR           

Yerkürenin en kuzeyinde yer alan ülkelerden İsveç’e ait Kron’un yanı sıra Nepal’e ait Rupi de dikkat çeken paralar arasında yer aldı.

Sanskrit alfabesi ile yazılı Hindistan Rupisi ve Kril Alfabesiyle yazılı Rus Rublesi ise diğer dikkat çeken paralar oldu. Dört farklı alfabe (Latin, Arap, Kril, Sanskrit) ile yazılı olan banknotların hangi ülkelere ait olduğunun belirlenmesi Zabıta personelinin uzun süresini aldı. El konulan, toplam değeri yaklaşık On İki Bin Türk Lirasını bulan dövizler 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 33. maddesi hükmü gereği belediye Encümeni Kararıyla kamuya aktarılmak üzere Türk lirasına çevrildi.

DHA

Etiketler: istanbul, pendik, dilenci
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