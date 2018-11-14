'Drift' yapan sürücülere ceza yağdı!

Çorum'da otomobiliyle drift yapan sürücüye 5 bin 10 lira para cezası kesildi, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu, aracı da 2 ay trafikten men edildi.

Antalya'da trafikte 'drift' yapanlara 115 bin lira ceza Hem alkollü hem de drift yapan sürücüye 9 bin 521 lira ceza Yozgat'ta drift yapan sürücülere 25 bin 50 lira ceza kesildi 'Drift' yapan bir sürücüye daha cep yakan ceza! Çorum'da, otomobiliyle drift yapan sürücüye 5 bin 10 lira para cezası uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, trafik kazalarının önlenmesi, kurallarına uyma düzeyinin en üst seviyeye çıkarılması, denetim yoluyla sürücülerde algılanan yakalanma riski duygusunun artırılması amacıyla Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) aracılığıyla yürüttüğü çalışmalar devam ediyor. Kent genelindeki 59 noktada bulunan 180 kamerayla asayiş ve trafik denetimini sürdüren ekipler, özellikle emniyet kemeri kullanımı ile kırmızı ışık, cep telefonu ve kask kullanım, çift sıra park, yaya yolu park ihlalleri ve drift yapan araçlara yönelik Karayolları Trafik Kanunu'ndaki ilgili hükümler doğrultusunda yasal işlem gerçekleştiriyor. Bu kapsamda trafik ekipleri, KGYS kameralarından Sanayi Sitesi girişindeki kavşakta drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren bir sürücü tespit etti. Sürücüye 5 bin 10 lira idari para cezası uygulayan polis, ehliyetine 2 ay süreyle el koydu, aracı da 2 ay trafikten men etti. Öte yandan, bu yıl içinde drone ve KGYS'nin yanı sıra ekipler tarafından kuralları ihlal ettikleri, trafik güvenliğini tehlikeye düşürdükleri ve saygısız araç kullandıkları tespit edilen bin 123 sürücü hakkında yasal işlem uygulandı. AA

Okunma Sayısı: 62

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.