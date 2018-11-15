'Drift' yaptığına pişman oldu!

Kahramanmaraş'ta Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, MOBESE kamerasından Hacı Esat Efendi Caddesi'nde bir otomobil ile drift yapıldığını tespit etti.

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