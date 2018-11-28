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28 KASIM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Drone ile görüntülendi

28 Kasım 2018, Çarşamba 11:00
Erzurum'un İspir ilçesinde, Türkiye'nin en yüksek 8. zirvesi olan 3 bin 711 rakımlı Verçenik Dağları'nda, tabiat koruma ve milli parklar görevlilerince yapılan çalışma sırasında, drone ile çengel boynuzlu dağ keçisi görüntüleri yakalandı.

Yüksek rakımlı sarp vadilerde yaşayan ve bu nedenle tabiatta az görülen çengel boynuzlu dağ keçisi, Türkiye'nin en yüksek 8. zirvesi olan 3 bin 711 rakımlı Verçenik Dağları'nda, drone görüntülerine yansıdı.

Tarım ve Orman Bakanlığı 13. Bölge Müdürlüğü Erzurum Şube Müdürlüğü ekipleri, yaban hayatının varlığı hakkında bilgi sahibi olmak amacıyla Erzurum'un İspir ilçesindeki 3 bin 711 rakımlı Verçenik Dağı'nda yer alan Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda, çengel boynuzlu dağ keçilerine ilişkin bir envanter çalışması yaptı.

Görevlilerden yaban hayatı teknikeri Mustafa Topaloğlu, Verçenik Dağları'nın İspir kesimindeki karla kaplı arazilerde drone uçurarak, ilçe çevresinde envantere kayıtlı sadece 11 adet bulunan çengel boynuzlu dağ keçilerinden birini görüntülemeyi başardı.

Kar yağışı ile beyaza bürünen ve eşsiz güzelliklerin ortaya çıktığı dağların zirvesinde görüntülenen çengel boynuzlu dağ keçisinin karla kaplı sarp arazilerdeki gezisi, güzel görüntüler oluşturdu.

Tabiat koruma ve milli parklar görevlilerinin her yıl bölgede yaban hayatına ilişkin envanter çalışması yaptığı belirtildi.

AA

Etiketler: erzurum, ispir, tabiat
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