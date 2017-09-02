Duâlar ‘barış’ için

Mersin’de Kurban Bayramı’nın ilk günü Şehir Mezarlığı’nda geleneksel duâ töreninde bir araya gelen Müslüman ve Hıristiyan din adamları, ‘barış’ dileğinde bulundu.

Uzun yıllardır Lina Nasif öncülüğünde Şehir Mezarlığı’nda düzenlenen törene Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel, Ortodoks Kilisesi Ruhanî Lideri Coşkun Teymur, İtalyan Katolik Rahibi Fransua Dondu, mezarlık imamı Mehmet Keskin ile çok sayıda vatandaş katıldı. İmam Keskin’in duâsı ile başlayan faaliyet, ilâhiler ve duâların okunması ile devam ederken burada konuşan Ortodoks Kilisesi Ruhanî Lideri Teymur, farklı dinlere mensup birçok vatandaşın Mersin’de buluştuğunu söyledi. Teymur, dinler arası hoşgörü üzerine kurulan ilişkilerin devam etmesi dileğinde bulundu. İtalyan Katolik Rahibi Hindistanlı Dondu da, dünya ve Türkiye için barış dileğinde bulunarak töreni katılanların bayramını kutladı. Ardından mezarlık imamı Mehmet Keskin, Kur’ân-ı Kerîm okudu.

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