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2 EYLÜL 2017 CUMARTESİ - YIL: 48

Duâlar ‘barış’ için

02 Eylül 2017, Cumartesi 15:20
Mersin’de Kurban Bayramı’nın ilk günü Şehir Mezarlığı’nda geleneksel duâ töreninde bir araya gelen Müslüman ve Hıristiyan din adamları, ‘barış’ dileğinde bulundu.

Uzun yıllardır Lina Nasif öncülüğünde Şehir Mezarlığı’nda düzenlenen törene Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel, Ortodoks Kilisesi Ruhanî Lideri Coşkun Teymur, İtalyan Katolik Rahibi Fransua Dondu, mezarlık imamı Mehmet Keskin ile çok sayıda vatandaş katıldı. İmam Keskin’in duâsı ile başlayan faaliyet, ilâhiler ve duâların okunması ile devam ederken burada konuşan Ortodoks Kilisesi Ruhanî Lideri Teymur, farklı dinlere mensup birçok vatandaşın Mersin’de buluştuğunu söyledi. Teymur, dinler arası hoşgörü üzerine kurulan ilişkilerin devam etmesi dileğinde bulundu. İtalyan Katolik Rahibi Hindistanlı Dondu da, dünya ve Türkiye için barış dileğinde bulunarak töreni katılanların bayramını kutladı. Ardından mezarlık imamı Mehmet Keskin, Kur’ân-ı Kerîm okudu.

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Ve gençliğinde yaşadığı bir hatıra bu noktada oldukça dikkat çekicidir. Şöyle ki; İngiltere'nin Sömürgeler Bakanı Gladstone'un Avam Kamarasında yaptığı konuşmada elinde bir Kur'ân-ı Kerîm'le kürsüye gelerek,“Bu Kur'ân Müslümanların elinde bulunduğu müddetçe, biz onlara hâkim olamayız. Ne yapıp yapıp, bu Kur'ân'ı sukut ettirip ortadan kaldırmalıyız. Yahut da Müslümanları ondan soğutmalıyız” diyordu.

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DHA

Etiketler: mersin
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