"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 ARALIK 2017 CUMARTESİ - YIL: 48

Duble yol yaparken köyün girişini unuttular

21 Aralık 2017, Perşembe 14:05
Rize'nin Güneysu ilçesinde yapımı tamamlanan duble yol inşaatı sırasında Akarsu köyüne daha önce giriş sağlanan yola bağlantı yapılması unutuldu. Ters yöne girerek köye ulaşamaya çalışan sürücüler, karşı yönden gelen araçlarla karşı karşıya gelince trafikte büyük tehlike ortaya çıkıyor. Sürücüler, yeni yapılan yolla köylerine giriş bağlantısı yapılmayışına tepki gösterdi.

İlçede kamulaştırma sorunları nedeniyle yaklaşık 4 yıldan bu yana yapımı süren Rize- Güneysu karayolu duble yol inşaatı tamamlanarak geçtiğimiz günlerde çift yönlü olarak trafiğe açıldı. Yol üzerinde ilçeye bağlı Akarsu Köyü’ne giriş yapılmaması üzerine bölgede oturanlar araçlarıyla ters yönü kullanarak köylerine ulaşım sağlamak zorunda kaldı.Köye bağlantı yolunun yapılmasının unutulmasıyla ters yöne girerek köye ulaşamaya çalışan sürücüler, bu sırada karşı yönden gelen araçlarla da karşı karşıya kalarak trafikte büyük tehlike geçiriyor. Yöre sakinleri sıkıntıları dile getirerek sorunun bir an önce giderilmesini istedi.

’KÖYÜMÜZÜN GİRİŞİ YOK’

Köylerine giriş yolunun olmadığını belirten Akarsu Köyü Muhtarı Bayram Dinç, şöyle dedi:

"Derdimizi anlatmak için kimseye ulaşamıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bizi yanına kabul ediyor. Ama biz Rize’de kimseye ulaşamıyoruz. Bürokratlarımızın çoğundan şikayetçiyim.1-2 ay istediler ama 7-8 ay geçti henüz yolumuz yapılmış değil. Şu an köye girmek için ters yöne giren araçlar doğru yoldan gelen araçlarla kafa kafaya geliyorlar. Bunu da Karayolları Bölge Müdürlüğü de biliyor. Bizim talebimiz köyümüzün giriş yolunun yapılmasıdır. Burada tehlike var. Gitmediğim kapı kalmadı. Vali beye söyledim. Karayolları Bölge Müdüründen bir türlü randevu alamadım. Bize hiçbir türlü geri dönülmedi. Şimdi biz bu olayı kamuoyu ile paylaşıyoruz bizi neden böyle yaptın diye aramasınlar. Köyümüzün girişi yok gelen araçlar ters yönden ulaşıyorlar. Bunun en büyük sebebi karayollarıdır. Ters yöne giren araçlarla karşıdan gelen araçlar arasında hep kaza olma riskleri oldu hem de araç sürücüleri arasında yumruk yumruğa kavgalar oldu. Her gün bu yol üzerinde kavga oluyor. Rize'de böyle bir yol yok. Talebimiz bir an önce yolumuz yapılsın."

’KÖYÜME GİDECEĞİM, NASIL GİDECEĞİM?’

Rize'den evine gitmek için yolda bulunan kavşaktan dönerek ters yola girdiğini anlatan Osman Deniz de Dönüş yaptıktan sonra burada karşı yönden gelen bir araçla kafa kafaya geldim. Aracın şoförü altına inerek Ters yoldasınız dedi. Ben de ’Evime, köyüme nasıl gideceğim?’ diye sordum. Yolu yapan yüklenici de az ilerdeydi yanımıza gelerek bir hafta sonra bu yolu yapacağını söyledi. Halen yapmadı aradan 8 ay geçti diye konuştu.

Daha önce köyün girişindeki kavşak doğru yerde olduğunu kaydeden mahalle sakini Mustafa Karaosman ise şunları söyledi:

"Bu yapılan yeni yolda girişi uzaklaştırdılar. ’Kaza daha çok olsun’ diye mi bunu yaptılar?. Her halde bu yüzden bunu bilerek yaptılar. Ben buradan evime giderken bir kaza yapsam sorumlusu kim olacak? Ben mi sorumlu olacağım? Yoksa karayolları mı? Bunun gereği nasıl olacaksa olsun. Yolumu kapatalım. Bu yapılması gerekiyorsa yolu da kapatırız, iş makinesi ile de yolu da kazarız. Ondan sonra beni suçlu olarak buradan alacaklar mı?

DHA

Okunma Sayısı: 780
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    298. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Feyzioğlu'ndan 'Mor Beyin' uyarısı

    Özlü: Kendi Mercedes'imizi yapacağız

    Çeyrek altınla yarışır hale geldi

    İslam alemini bir kez daha ayağa kaldırabilir

    BAE Büyükelçiliği'nin bulunduğu sokağa Fahreddin Paşa'nın ismi verilecek

    Çiftlik Bank hakkında flaş gelişme

    'Tek tip kıyafet' Bakanlar Kurulu'nda

    Pasaport harcına yüzde 14,47 zam!

    Çaldığı otomobille gezdi, yaktı, serbest kaldı

    Ayşe öğretmen 10 gün içinde iki aylık kızıyla hapse girecek

    Dünürü BDDK'ya, damadı New York ataşeliğine atandı

    Çin'den bağımsız Filistin'e destek

    Hakan Atilla davasında jüri üyeleri karara varamadı

    İstanbul'da kar yağışı başladı

    Beşiktaş'tan taraftarına gece sürprizi!

    Dünya Trump'ı uyardı: Kudüs kararını geri çek

    Kudüs ilimle fethedilecek

    Meclis de bizi görecek mi?

    16 Nisan’da tuzak kuruldu

    En Çok Okunanlar

    Mağdur Kürsüsü

    Kardeşimi görmeye gidiyorum, sarılmama izin vermiyorlar
    Genel

    16 Nisan’da tuzak kuruldu
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Osmanlı kadıları örnek alınacaksa
    Genel

    Ayşe öğretmen 10 gün içinde iki aylık kızıyla hapse girecek
    Emin Fırat

    KHK’lar cezalandırma aracı olmamalı
    Genel

    Dünürü BDDK'ya, damadı New York ataşeliğine atandı
    Genel

    'Tek tip kıyafet' Bakanlar Kurulu'nda
    Osman KOYUNCU

    Risale-i Nur niçin Siyasal İslam’ı reddeder?
    Genel

    Çiftlik Bank hakkında flaş gelişme
    Ahmet BATTAL

    Avrupa’dan nasıl görünüyoruz?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.