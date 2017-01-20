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20 OCAK 2017 CUMA - YIL: 47

Düdüklü tencere elinde patladı

20 Ocak 2017, Cuma 14:42
Sivas'ın Kangal ilçesinde sobanın üzerinden aldığı düdüklü tencere elinde patlayan 52 yaşındaki İnci Şahbaz, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Olay, geçen pazar günü Kangal İlçesi'ne bağlı Harmandalı mezrasında meydana geldi. Evli ve 3 çocuk annesi İnci Şahbaz, düdüklü tencerede kelle paça pişirmek için kapısının önündeki sobayı yaktı. Yemek bir süre piştikten sonra düdüklü tencerenin hava kaçırdığını fark ederek müdahale eden Şahbaz, tencereyi kaldırdığı anda kapak büyük gürültüyle fırladı. Sesi duyan yakınları ve komşuları Şahbaz'ın yardımına koştu. Eşi Adebi Şahbaz tarafından Kangal Devlet Hastanesi'ne götürülen İnci Şahbaz burada yapılan ilk müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

'BOMBA GİBİ PATLADI'

Yanık tedavi merkezinde tedaviye alınan İnci Şahbaz'ın sol kolu, yüzü, göğsü ve karın bölgesinde 2'inci ve 3'üncü derece yanıklar oluştu. 

Patlama nedeniyle çok korktuğunu belirten Şahbaz, "Düdüklü tencerede yemek pişerken kulplarından tutar tutmaz bildiğiniz bomba gibi patladı. O kadar kötü patladı ki içindeki su ve buhar tamamen üzerime geldi. Daha sonra eşim beni bir köye kadar getirdi ondan sonra da ambulans geldi. Kangal'da müdahale yapamadılar, buraya sevk ettiler" dedi. 

Yanık tedavi merkezi sorumlusu Prof. Dr. Mustafa Turan ise, "Hasta bize geldiğinde ağır yanıkları vardı. Özellikle sol kolunda 3'üncü derece yanıklar vardı, yüzünde 1 ve 2'inci derece yanıklar vardı. Yine vücudunun çeşitli bölgelerinde 2'inci derece yanıklar vardı. Toplamda yüzde 20 civarında bir yanık söz konusuydu. Yaptığımız tedavi sonrasında toparlama aşamasına geldi. İnşallah daha iyi olacak" dedi.

 

DHA

Etiketler: düdüklü tencere
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