Duğu Ekspresi yabancı turistlerin ilgi odağı oldu

TCDD Taşımacılık AŞ'nin en uzun rotalarından Ankara-Kars arasında sefer yapan Doğu Ekspresi, turistlerin ilgi odağı oldu.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ'nin en uzun rotalarından Ankara-Kars arasında sefer yapan Doğu Ekspresi, yabancı turistlerden de yoğun ilgi görüyor. Hat üzerindeki doğal güzelliklerin yanı sıra karla kaplı arazilerden geçerek misafirlerine görsel şölen sunan tren, yerli ve yabancı turistlerin yoğun talebiyle seferlerini sürdürüyor. Ankara'dan başlayıp Kars'ta son bulan Türkiye'nin en eski hatlarından Doğu Ekspresi'nin seferi 25 saatlik süreye rağmen keyifle tamamlanıyor. Yerli ve yabancı turistler, biletleri günler öncesinden satışa çıkan trende yoğun talep nedeniyle yer bulmakta zorlanıyor. Ankara'dan yola çıkıp Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum güzergahını izleyen Doğu Ekspresi, bin 310 kilometre yol aldıktan sonra Kars'a varıyor. Son yıllarda Yunanistan, Gürcistan, Kosova, Yemen, İngiltere, Fransa, Almanya'dan gelen turistler, Doğu Ekspresi'ne yoğun ilgi gösteriyor. "Yemen'e gittiğimde herkese anlatacağım" Yemenli Osamah Alhuri ise eğlenceli bir yolculuk yaptıklarını ve bol bol fotoğraf çektiklerini ifade ederek, "İlk defa Doğu Ekspresi'ne bindim, çok eğlenceli. Çok eğlenceli, yolda oyun oynadık, müzik açtık, sohbet ettik bayağı eğlendik, fotoğraflar çektik. Yemen'den de Türkiye'ye gelenlere tavsiye edeceğim." dedi. AA

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