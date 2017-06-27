Düğün salonunda yangın

​Elazığ'ın Ataşehir Mahallesindeki 1 düğün salonunda düğün sırasında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Çok sayıda kişi yangından çıkan dumandan zehirlendi.

DHA

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