Düğün yapmak yerine yetimleri giydirdiler

​Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde hayatlarını birleştiren Suriyeli kadın öğretmen ile Hataylı meslektaşı, sade bir nikah töreni yaparken, düğün için ayırdıkları parayla ise 156 yetimi giydirdi.

Ülkesindeki olaylardan kaçarak ailesiyle Reyhanlı ilçesine yerleşen 25 yaşındaki Suriyeli öğretmen Ela Kavas, ilçede ikamet eden 32 yaşındaki Türkçe öğretmeni Mustafa Şanverdi ile hayatını birleştirdi.

Sade bir nikah töreniyle dünya evine giren çift, düğün için ayırdıkları parayla Reyhanlı'da Suriyeli yetimlerin barındığı merkezdeki 156 çocuğa kıyafet desteği verdi.

Mustafa Şanverdi, yaptığı açıklamada, yeni bir hayata merhaba derken yanı başlarındaki yetimlere duyarsız kalamadıklarını belirterek "Bizim memlekette kardeşi vefat eden kişiler düğün yapmaz, sade bir nikah töreni yapar. Bizler de şehit olan Suriyelileri kardeşlerimiz bildik. Bu yüzden şu an düğün salonunda değil bir yetimhanedeyiz." dedi.

Şanverdi, düğüne yapılacak masrafla yetim çocukları sevindirmenin mutluluğunu yaşadıklarını sözlerine ekledi.

Suriye'de annesini bombalı saldırıda kaybettikten sonra kardeşi ve babasıyla Reyhanlı'ya sığınan Ela Kavas da mutluluğu Türkiye'de bulduğunu söyledi.

Ülkesinde acı dolu günleri yaşadıklarını ifade eden Kavas, "3 yıl önce İdlib'den buraya geldik. Mesleğime Suriyeli öğrenciler için açılan geçici eğitim merkezinde devam ediyorum." dedi.

Bu mutlu gününde annesinin yanında olmamasının üzüntüsünü yaşadığını aktaran Kavas, şöyle konuştu:

"Beş kardeşim şu an başka ülkelerde mülteci konumunda. Yanımda babam ve küçük kardeşim var. Buruk bir sevinç yaşıyorum, en mutlu günüm de olsa oynamak veya eğlenmek aklıma gelmedi. Eşimle öyle bir karar aldık. Yetimlerin gözlerinde gördüğüm sevinç gözyaşları bana en büyük düğün hediyesi oldu. Eşime anlayışından dolayı teşekkür ediyorum. En kısa zamanda Suriye’deki savaşın bitmesini ve memleketimi ziyaret etmeyi hayal ediyorum."