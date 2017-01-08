Dükkanını kedilere açtı

İstanbul'un Eyüp ilçesinde kırtasiyecilik yapan Bayal, olumsuz hava koşullarında hayatta kalmaya çalışan sahipsiz kedileri, iş yerinde soğuk ve açlıktan korumaya çalışıyor.

Kırtasiyeci Selçuk Bayal, olumsuz hava koşulları nedeniyle yaşam mücadelesi veren sahipsiz kedileri, dükkanında barındırıyor.

Bayal, Eyüp'teki iş yerinde, mahalledeki birkaç gönüllüyle soğuk havada kedilere bakmaya çalıştıklarını söyledi.

'Kedilerden rahatsız olanlar buradan alışveriş yapmasın'

Havaların soğuk olduğunu belirten Bayal, ''Soğuk olunca içeriye sığınıyorlar. Sıcak havalarda zaten isteseniz de bu hayvanlar içeride durmaz. Çevrede bulunan tek dükkan da biziz.'' diye konuştu.

Bayal, çevreden değişik tepkiler aldığını anlatarak,''Bu hayvanlar bize Allah'ın emanet ettiği canlılar. Elimizden geldiğince bakıyoruz. Kış gününü atlatmaya çalışıyoruz. Müşteriler 'burada kedinin ne işi var' diyor. Mahalleli, rahatsız olmuş bunlardan. Beni şikayet edeceklerini söyleyince ben de dükkanımın camına 'kedilerden rahatsız olanlar buradan alışveriş yapmasın' diye yazı astım. Bundan sıkıntı duyulacak bir durum da yok." ifadelerini kullandı.

"Yemek, su bulamazsa ölüyorlar"

İnsanların mutlu olması gerektiğini aktaran Bayal, "Bu soğuk günde, biz bakmazsak kim bakacak? Bazı kişiler, 'bu hayvanlar soğuğa dayanıklı' diyor. Bu hayvanlar asla soğuğa dayanıklı değiller. Yemek, su bulamazsa ölüyorlar."şeklinde konuştu.